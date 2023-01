Juan Fernando Quintero y su primer entrenamiento con Junior: 'a sudar la gota gorda'

La novela de Juan Fernando Quintero ya quedó atrás. Finalmente, el mediocampista colombiano retornó al fútbol colombiano y se convirtió en uno de los mejores refuerzos del rentado local, si no es él más, para la temporada del 2023. Ya presentado frente a la afición, y haberse unido al plantel dirigido por Arturo Reyes, el mediocampista antioqueño se puso a las órdenes de su nuevo entrenador.

Luego de una jocosa bienvenida que le hicieron al exRiver Plate, donde no pudo salvarse del popular 'pasillo', 'Juanfer' saludó a sus nuevos compañeros, con los cuales compartirá a lo largo de esta nueva temporada que está pronto a iniciar.

Publicidad

Sin tiempo que perder tras el remate del 2022 que fue para el olvido, donde terminaron perdiendo la final de la Copa Colombia contra Millonarios, y quedaron como últimos de su cuadrangular semifinal, sumando tan solo un punto, frente al Deportivo Pereira, Millonarios e Independiente Santa Fe. El flamante refuerzo del conjunto de la capital del Atlántico se vistió de cortos, se puso su nueva piel de entrenamiento y salió a los terrenos de juego del 'Metro', donde desde ahora en adelante esa será su casa. El nuevo escenario para que derroche magia con su zurda.

👑 Primer entrenamiento del 10. pic.twitter.com/ZXNHqg1PSP — Club Junior FC (@JuniorClubSA) January 17, 2023

Con la obligación de volver a conseguir un título para las vitrinas del conjunto 'tiburón', tras la inversión realizada para conformar nuevamente uno de los mejores planteles del fútbol colombiano. Arturo Reyes ha ido adelantando trabajos de pretemporada para llegar a punto a las competencias oficiales.

Publicidad

Recordemos que Junior tendrá su debut en la liga del fútbol colombiano 2023-I, la próxima semana, cuando visite a Águilas Doradas. Por su parte, el primer compromiso oficial que tendrán en condición de local será por la segunda fecha del rentado local cuando reciban a Independiente Medellín en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

No obstante, más allá de que el habilidoso mediocampista esté a disposición del cuerpo técnico, aún no se ha resuelto un tema que pondrá en espera el debut de Juan Fernando Quintero como futbolista del 'juju'. Pues el futbolista de 29 años aún acarrea una sanción desde el fútbol de argentina, a la cual le quedan pendiente dos fechas.

Publicidad

Así las cosas, aunque existe una posibilidad de que 'Juanfer' no tenga que cumplir la sanción en los primeros partidos del equipo dirigido por Arturo Reyes, debido a que cuentan con un jugador convocado a la Selección Colombia Sub-20, puede que este 'as bajo la manga' no les de frutos, de acuerdo a lo que diga el transfer que llegará de Argentina, en los próximos días.