Juan Fernando Quintero sigue sin recibir el alta médica: "No se sabe cuándo volverá"

El Junior de Barranquilla sigue en la carrera por conseguir su cupo a la 'fiesta de los ocho'. Eso sí más allá de los buenos resultados que han obtenido en los últmos compromisos, en el conjunto 'tiburón' siguen ansiosos con la vuelta de Juan Fernando Quintero, quien ha sido baja desde el 12 de marzo del 2023.

Luego de un despertar en su rendimiento de la mano de Hernán Darío Gómez, en la capital del Atlántico sueñan con lograr la clasificación, y para ello necesitan a sus mejores hombres, entre ellos aparece el nombre del mediocampista antioqueño, quien aún no ha podido competir de la mano del experimentado estratega que llegó al rescate de los rojiblancos.

Así las cosas, y aunque se ha hecho saber que Quintero Paniagua se encuentra ultimando detalles para salir de su lesión que lo ha tenido al margen de competencia desde la fecha 8 de la Liga 2023-I, según informó el 'Bolillo', la espera continuará para poder volver a ver al '10'.

“Todavía no se sabe cuándo volverá ‘Juanfer’. Ya lo veo metido en la cancha, trotando, pero nadie se atreve a decir una fecha exacta en la que pueda volver”, expresó el timonel del Junior de Barranquilla, en la rueda de prensa previa al partido frente a Once Caldas.

Eso sí, no todo fueron malas noticias para los aficionados del 'tiburón', pues el 'Bolillo' confirmó el regreso de un referente del equipo, Mario Sebastián Viera, quien al igual que Juan Fernando Quintero, se ha perdido un considerable número de partidos.

“Viera estará, pero tapará Jefferson. Hinestroza no estará, pero Didier sí”, comentó Hernán Darío Gómez.

Aquí más declaraciones del 'Bolillo' Gómez:

*Sobre el partido frente a Once Caldas

"No me preocupa que Caldas esté eliminado, porque ellos están peleando por algo más importante, por no descender. Será un partido parejo. Aquí en Colombia cualquiera le gana a cualquiera”.

*El calendario del Junior

“Todavía tenemos dos prácticas. Hay un grupo de 19 jugadores concentrados. Ya estamos en una época de comer y dormir, nada más. El equipo se ha esforzado, ya hay jugadores que sienten cansancio, pero lucharemos hasta el final por ese objetivo que nos propusimos”

*La mira puesta en el siguiente semestre

“Nunca he dejado de pensar en ganar partidos, pero todavía pienso en el segundo semestre, sin renunciar a nada. En nuestra mente está ganar el próximo partido. Cuando llegué acá dijimos que hay que organizar el equipo también pensando en 2024”.