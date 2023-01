Juan Fernando Quintero: "Tenemos que hacer en el campo lo que requiere la historia de Junior"

Este domingo se espera el debut de Juan Fernando Quintero con la camiseta del Junior de Barranquilla. El número '10' del conjunto barranquillero espera lucir la 'rojiblanca' frente al Independiente Medellín, en juego de la segunda jornada de la Liga I-2023; la pelota rodará en el estadio Metropolitano a partir de las 7:30 de la noche.

Previo al juego contra el 'poderoso', el volante antioqueño atendió en rueda de prensa en la capital del Atlántico y dio sus impresiones de lo que será el cotejo frente a los dirigidos por David González. Sobre qué estrategia usaría el Junior para vencer, esto fue lo que dijo Quintero Paniaguia.

"Realmente es una estrategia de juego, si la cuento, es difícil, hay que tener cautela por el rival y por el juego. Si salgo a decir qué haremos, sería más fácil para el rival, por respeto al juego no lo diría. En mi caso, con mayor naturalidad, el profesor (Arturo Reyes) me conoce ya que hemos estado en la Selección Colombia y con respecto al juego con Águilas, todos saben lo que es hoy en día la Costa, el nivel del mar y después la altura, no es una excusa, pero pesan muchas cosas. El equipo hizo las cosas bien, son cosas que pasan en el campo, el rival también se prepara para ganarte y saca las mejores armas", esas fueron las palabras del número '10' del 'tiburón'.

Sobre qué le puede aportar Quintero al juego del Junior, el volante explicó que "tengo unas características de poder armar juego, mis cualidades por ahí son patear bien la pelota, llegar a espacios libres. El profesor sabrá la estrategia para ponerlas a disposición del equipo, y de mi parte simplemente prepararme para estar bien. He hecho un buen trabajo, y está todo dado para que mañana (domingo) vivamos una fiesta. El fútbol hay que disfrutarlo con la responsabilidad de ganar, que es lo más importante".

Otras declaraciones de Juan Fernando Quintero:

*Se muestra optimista con el 'tiburón'

"Tengo mucho optimismo, sueño como jugador y quiero ganar. Prometer un título en la segunda fecha es difícil, pero lo más importante es que dejaremos todo. Cuando uno deja todo y se esmera, sale con su conciencia tranquila y eso es lo primordial. A veces el resultado hace parte del juego, todos nos preparamos para ganar. Este equipo exige, este equipo es grande y tiene mucha historia, por eso nosotros tenemos que llegar a hacer en el campo lo que requiere la historia de Junior. En lo personal tengo mucha esperanza, quiero ganar".

*El rival: Medellín

"No sé, todos saben lo que hizo el Medellín el semestre pasado. Me parece perfecto, pero yo solo pienso en Junior. Debemos sacar a relucir las cualidades en el campo. Medellín es un equipo grande, pero nosotros también, sacaremos lo nuestro y esperemos que el partido se presente a nuestro favor y que podamos contrarrestar sus cualidades".

Con reportería de Carlos Toncel/ Gol Caracol Barranquilla