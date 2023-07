Juan Fernando Quintero y los irrespetos que sintió del cuerpo técnico del Junior

Juan Fernando Quintero fue noticia hace unas semanas en el ambiente del fútbol profesional colombiano, luego de su intempestiva marcha de la nómina del Junior de Barranquilla, uno de los equipos que siempre se lleva muchas miradas de sus aficionados y también que cuenta con obligaciones grandes de figurar en la Liga.

Y aunque ya pasó un tiempo prudencial de su partida del conjunto barranquillero, nuevamente 'Juanfer' Quintero apareció en los medios de comunicación para entregar conceptos. Nuevamente se refirió a lo sucedido en Junior, en donde tuvo diferencias conceptuales con el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, quien hoy se encuentra en problemas después de los tres partidos que perdió contra Águilas Doradas y Medellín, en la Liga II 2023, y frente a Cúcuta Deportivo, en la ida de los octavos de final de la Copa Colombia.

"No me sentí bien tratado, ni respetado por el cuerpo técnico, ganar tiene un precio, es fácil cuando te lavas las manos y das nombres, pero sabía lo que se venía y por eso tomé la decisión. Estaba esperando el momento adecuado para volver a hablar", dijo en extensa charla en 'ESPN' el volante de creación antioqueño, apuntando directamente a la claridad de su adiós del plantel de Junior.

¿Enemigos?

El asistente técnico Edgar Carvajal, se refirió de esta manera a los comentarios públicos de Juan Fernando Quintero y Sebastian Viera.



El Live completo: https://t.co/Ivo0eFlIqF

*Otras declaraciones:

¿Qué opina al respecto de las declaraciones de Édgar Carvajal?

“Si dijo que éramos enemigos del club, a mí no me extraña nada de él, pero como no influye en mi vida no tengo porque darle importancia, ahora, Viera enemigo del club y le dio siete títulos, la ignorancia es atrevida”.

¿Regresaría en algún momento al Junior?

“Yo ya tomé mi decisión, no dejé puertas cerradas en el club, en un momento puse un tuit que el tiempo me dará la razón, no tiene que ver con el hincha, con el Junior, todos los saben, eso fue algo muy personal por una situación particular que yo viví”.

Juan Fernando Quintero, volante del Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa

¿Qué se lleva de su paso por Barranquilla?

“Lo que yo me gané en Junior no lo hice por buena gente, lo gané en la cancha, se habla mucho afuera, pero eso hay que hacerlo dentro del campo, cuando pasó lo que pasó quedé muy triste y se habló mucho que cuando me fuera tenía acordado con otro club y es falso, estaba enfocado en el equipo”.

¿Mira los partidos del Junior después de su salida?

“No perdería tiempo viendo, no al Junior, sino mirando al equipo ahora, yo ahí no encajaba, por eso tomo mi decisión, soy un cagón, realista, que digan como quieran, pero es mejor eso a ser hipócrita”.

¿Cómo terminaron las cosas con el ‘Bolillo’?

“Es una persona que nos ha abierto el camino a todos los colombianos, le he mostrado el cariño y respeto aún de lo que pasó, solo tomé una decisión porque vi que no iba a evolucionar en mi juego, y no era bueno para mí, ni para el equipo, un entrenador o te potencia o te frustra, los tiempos han cambiado y hoy en día los jugadores ya se pueden expresar”.

¿Su futuro?

Actualmente estamos evaluando con mi representante cuál es la mejor decisión”.