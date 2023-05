Juan Fernando Quintero y su deseo a futuro en el fútbol: "Quiero ser entrenador"

Juan Fernando Quintero, uno de los volantes de creación más reconocidos, no solo a nivel nacional, sino internacional, se refirió respecto a su futuro y a su situación actual en el fútbol, comentando que una de las cosas a las que se va a dedicar una vez retirado como futbolista profesional es a la dirección técnica.

Esto lo compartió en el programa 'F90' de 'ESPN', en entrevista con varios periodistas, entre ellos, Sebastián 'pollo' Vignolo, Óscar Ruggeri, Morena Beltrán, entre otros. Esta última le preguntó a 'JuanFer' con respecto a su futuro y si le gustaría desligarse del fútbol a lo que el colombiano terminó dando noticia. "Quiero ser entrenador. Voy a empezar a estudiar. Pero más que el estudio es lo que uno vivió y lo que uno pueda expresar. Uno del fútbol nunca está desligado", comentó el colombiano.

También, pudo dar a conocer los motivos por los cuales quiere convertirse en entrenador de fútbol argumentando que quiere expresar de la mejor manera lo que ha venido aprendiendo a lo largo de su carrera como futbolista. "Quiero ser entrenador porque me quiero expresar y quiero ayudar al fútbol a que siga este camino en el que viene. Cada vez crece más y quiero que desde mi forma de ver al fútbol expresar lo que siento a través de mi equipo".

De igual manera, supo acordarse de varios de los entrenadores por los que ha pasado, entre ellos, José Pekerman, Julen Lopetegui, entre otros, argumentando que de cada uno de ellos tendrá que sacar algo de conocimiento a la hora de convertirse en entrenador. "Uno de todos los entrenadores saca algo. Pase por varios grandes entrenadores y de todos se saca algo. Pero, uno tiene que ser fiel a sus principios y a sus ideales, pero voy a coger de todos algo".

Así las cosas, parece que va haber Juan Fernando Quintero para rato. No solo en los terrenos de juego sino que, muy probablemente en los banquillos del fútbol del futuro.

*Otras declaraciones de Juan Fernando Quintero:

Con respecto al cariño que sigue recibiendo por parte de los hinchas de River Plate

"La verdad que el cariño que recibo en Argentina no lo he recibido en ninguna parte. Lo digo con toda sinceridad. Desde el primer momento en que llegué, desde el primer momento en que toqué la cancha, desde que llegué a conocer a mis compañeros, sentí ese cariño y es recíproco. Yo amo a River y a su gente porque me hizo mejor jugador, mejor persona. Fue amor a primera vista".

Sobre las veces que le tocaba arrancar como suplente

"Uno como jugador siempre quiere jugar y expresarse dentro del campo. Estar afuera no sirve. Pero, si uno deja el ego al lado y piensa que es un trabajo en equipo, va a ser exitoso y siempre fue así. Nunca tuve ese ego, simplemente tenía las ganas de competir, pero nunca fue el ego de tener que jugar".

Con respecto a su gol en la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors

"Yo llegué justo a la final por un problema en el gemelo. Después de lo que pasó de la piedra al bus y eso, todo eso me afectó. Yo en los últimos días hice trabajo físico para ponerme en ritmo y el día anterior a la final solo hice pelota quieta y cuatro o cinco tiros de control y remate al arco. Me acuerdo que estábamos pateando y metí dos, tres goles así de control y patear y Marcelo llegó a decirme 'no, no, andate de acá, guarda el gol para mañana' y así sucedió".

¿Qué le pasó por la cabeza a Juan Fernando Quintero con ese gol?

"No me pasó nada por la cabeza, sino solo agradecer todo lo que había hecho y que ese era mi momento. Yo lo creí, la vida me puso ahí y respondí. Si te pones a ver era muy difícil porque estaba rodeado de unos cuatro o cinco jugadores y tenía solo milésimas de segundos para pensar. Yo creo mi espacio y lo único que pensé fue en patear. Ese era mi momento y lo aproveché".