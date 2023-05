Juan Fernando Quintero y su posible llegada a River Plate: "Sería una falta de respeto con Junior"

Juan Fernando Quintero se ha convertido en uno de los hombres de moda en Argentina, luego de haber sido uno de los invitados de honor en el homenaje que se le realizó a Marcelo Gallardo, con la inauguración de su nueva estatua.

Así las cosas, aprovechando el personaje en el que se ha convertido el mediocampista antioqueño, el actual futbolista del Junior de Barranquilla atendió a los diferentes medios de comunicación, con los que habló de varios temas.

Ante una de las indagatorias que más se hacen los hinchas de la 'banda cruzada' que sueñan con el posible regreso de 'Juanfer' al conjunto 'millonario', el Quintero Paniagua fue contundente frente a la información que ha estado rondando en los últimos días.

"Hablar de esto ahora no es bueno, no es sano. Creo que sería una falta de respeto con Junior, mi club actual, a quien le debo mucha gratitud. Y también por la actualidad de River creo que no es bueno hablar sobre esto. Tiene un partido importante por Copa Libertadores ahora y viene haciendo las cosas bien en la Liga. Hablar de mí creo que no es importante; siempre se habla y se especula, además de que el cariño siempre está. Uno siempre va a estar ligado al club, pero no es cómodo hablar del tema", comentó de entrada en una entrevista otorgada para 'TyC Sports'.

Juan Fernando Quintero se lamenta en partido del Junior de Barranquilla - Foto: AFP

En otra de sus intervenciones se refirió a su salida de River Plate, "no es un secreto que tenía cerrado tres años de contrato, pero simplemente por situaciones ajenas a mí no se pudo concretar. Si no hubiera pasado eso, hoy estaría con el equipo. Estoy contento donde estoy y tengo expectativas por lo que va a pasar".

Por otro lado, Juan Fernando Quintero habló del cariño que ha recibido en tierras argentinas, "desde que llegue hasta el día de hoy se ve el cariño, y es recíproco. Uno ya tiene el corazón en el club. Uno cuando viene recuerda tantas cosas... y este fin de semana se vivió algo muy importante. Todos sabemos lo que significa Marcelo para el club, quedó en un monumento, y poder estar ahí acompañándolo como invitado da más que cualquier sentimiento; vivimos cosas magníficas juntos y me da una gratitud en el corazón".

Y para concluir expresó unas palabras sobre el 'Muñeco',"siempre estamos conectados con Gallardo. La verdad que es algo muy importante para mi vida. Tener esa relación cercana me ha hecho crecer mucho, he aprendido demasiado. Es mi amigo, lo quiero y le agradezco lo que ha hecho por mí", sentenció Juan Fernando Quintero.