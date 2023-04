Juan Fernando Quintero y su recuperación: “Cuando vuelva quiero estar al cien por ciento"

Juan Fernando Quintero sigue ausente en el Junior de Barranquilla por la lesión que sufrió desde finales de marzo, que lo ha tenido alejado de las canchas. Pero se acerca su regreso, y así lo palpita el mismo jugador y el propio club a través de sus redes sociales.

Este lunes, el cuadro rojiblanco publicó un video en el que se observa al volante antioqueño trabajando para estar en plenitud de condiciones. Y para eso, el ‘10’ se sometió a un particular procedimiento, con los más altos estándares de tecnología.

“Es un equipo que permite a los pacientes hacer rehabilitación, entrenamiento cardiopulmonar, trotar, pero minimizando la carga de extremidades porque podemos configurar para el paciente cargue entre un 20 por ciento a un 80 po ciento de su peso. Es ideal, perfecto para aquellos deportistas que están en su proceso de tratamiento tras cualquier tipo de lesión”, afirmó el médico ortopedista Juan Reátiga.

Seguido a eso, Juan Fernando Quintero también se refirió al procedimiento al que asistió y se mostró satisfecho por el trabajo. Eso sí, el talentoso jugador decidió no dar una fecha exacta para su regreso, y poder estar en la cancha por más pronto posible.

“Esperamos que sea lo más rápido posible, no me quiero atrever a decir una fecha, lo único que quiero es que todo esté bien para cuando vaya a volver estar al cien por ciento para poder ayudar a mi equipo. Agradecerle nuevamente a la tecnología y somos beneficiados y que el deporte va en avance y es importante recuperarse. Muy contento, me sentía por allá en el espacio”, dijo el ‘10’ del Junior de Barranquilla.

Vale recordar que Quintero Paniagua se lesionó para finales de marzo, y el club ‘tiburón en aquella ocasión informó que tenía una “periotitis en tibia izquierda más tendinitis del tendón tibial posterior”.

A pesar de eso el volante antioqueño se unió a la concentración de la Selección Colombia y viajó hasta Asia para los duelos contra Corea del Sur y Japón, aunque se resintió y tuvo que devolverse.

De hecho, el actual médico del Junior, Javier Fernández, aceptó que no debieron dejar ir a ‘Juanfer’ a los encuentros de la ‘tricolor’, y de esa manera ya estaría jugando.

Por el momento no hay fecha exacta para la vuelta de Juan Fernando Quintero, y el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez confirmó este lunes que tampoco estará en el duelo contra Deportivo Cali, aunque hay rumores que apuntan a que el '10' podría regresar contra Millonarios.