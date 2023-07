Juan Fernando Quintero y su salida de Junior: “Yo sentí que no encajaba y tomé mi decisión”

El nombre de Juan Fernando Quintero es el tema desde hace varios días por su decisión de salir del Junior de Barranquilla. A pesar de muchos rumores en los medios de nuestro país, el propio futbolista salió a hablar y dio su versión sobre su adiós del cuadro ‘tiburón’.

De entrada, el volante paisa enfatizó en que no tiene problemas con el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, algo que el entrenador también confirmó hace algunas horas.

Eso sí, Quintero Paniagua expresó que no sentía que podía aportar en el sistema de juego del actual timonel del Junior y por eso dio un paso al costado.

“Yo no cuestiono las formas del profesor, no encajo en el sistema táctico de él, por lo que viví y entrené y sentí en los dos partidos amistosos, es que no iba a poder explotar mis cualidades. Me lo dijo delante de once jugadores, que me iba a llevar de a poco, porque hace cuatro meses no jugaba. Yo no me sentí mal, voy al otro equipo, hacemos una práctica, ganamos 1-0, y dice que nunca había visto tantas situaciones de gol en el equipo titular. Está perfecto, eso no es problema”, afirmó de entrada.

Publicidad

Luego de eso, ‘Juanfer’ agregó que también en las directivas del Junior sabían que ante alguna oferta del exterior podía irse, y que su salida no afectará en nada.

Juan Fernando Quintero, jugador del Junior de Barranquilla Foto: AFP

“Nadie está obligado a hacer nada, sentí que no encajaba y tomé mi decisión, que podía hacerlo. Se acuerdan que don Fuad Char en la presentación dice que ojalá no llegaran ofertas. No tenía ofertas, estaba tranquilo en Barranquilla y pasa esto. No es orgullo ni ego, yo mismo tomé la decisión”, añadió.

Y para terminar, Juan Fernando Quintero se refirió a algunas situaciones que pasaban en la interna del cuadro rojiblanco, como la salida de Sebastián Viera y el tema médico con Carlos Bacca.

Publicidad

“Volvemos a la pretemporada, veo lo que pasa con amigos míos. Sale el capitán histórico, después pasa lo de Carlos Bacca y yo pienso y digo que es la realidad mía o cómo estoy. En los entrenamientos empiezo a ver muchas cosas. El análisis en general es que yo empiezo a sentir que no encajo, en un sistema del profesor”, finalizó en entrevista con ‘Win Sports’.

Por su parte, este mismo lunes, más temprano, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez dio sus declaraciones seobre la salida de Quintero, y comentó lo mismo que el jugador, que "le dije 'Juanfer' vas a pasar al otro equipo, te voy a llevar de poco, hasta que volvás a ser la figura, hace 4 meses no juegas y te voy a llevar despacio. Nos fuimos sin problema, al otro día me llamó don Fuad y me dijo que si había tenido problemas con 'Juanfer' y le dije que no. Nunca tuve discusiones con él, esa es la única verdad de porqué se fue de la institución. No inventen".