Juan Fernando Quintero ya decidió que se va de Junior, según versiones de prensa

Aún entrada la noche del viernes se sigue mencionando el tema de Juan Fernando Quintero, quien expresó su inconformidad por algunos manejos internos del cuerpo técnico y se reunió con Fuad Char, el máximo accionista del Junior de Barranquilla.

"La salida de Juanfer Quintero no tiene vuelta atrás. Ya se despidió de sus compañeros antes de la práctica de hoy. Y lo mismo hizo con el cuerpo técnico", escribió en su cuenta de Twitter el periodista Fabio Poveda, de ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, aclarando el panorama que desde hiras de la mañana ha estado nublado en la ciudad de Barranquilla para todo el entorno juniorista.

La salida de Juanfer Quintero no tiene vuelta atrás. Ya se despidió de sus compañeros antes de la práctica de hoy. Y lo mismo hizo con el cuerpo técnico. La pregunta ahora es: Pedirá Bolillo un reemplazo? Fuad pensará que hay que reemplazarlo? — Fabio Poveda (@FabioPovedaRuiz) July 7, 2023

Tras varias horas intensas, luego de que en la mañana de este jueves Juan Fernando Quintero le comunicara al presidente de Junior de Barranquilla, Fuad Char, su intención de no continuar en el conjunto ‘tiburón’ para el segundo semestre, al parecer todo estaría resuelto y el ‘10’ ya no seguiría en las toldas del equipo ‘rojiblanco’, siendo esta una baja sensible a solo días del inicio de la Liga II-2023.

Así como lo informan los medios locales, junto al máximo accionista del conjunto barranquillero, todo pasaría por una discusión interna entre el jugador y Hernán ‘Bolillo’ Gómez, actual entrenador del equipo, quien ya se ha visto involucrado en diferentes polémicas con futbolistas de la institución, tales como Sebastián Viera y Carlos Bacca.

Sin embargo, ahora el pleito iría con Quintero, quien, después de sobrepasar las molestias físicas que lo aquejaron por varias semanas y ausentaron en una cantidad importantes de partidos con el Junior, nuevamente se había recuperado y en la pretemporada ‘tiburona’, se mostró en gran estado físico.

Tanto así, que, así como lo compartió a través de sus redes sociales el mismo Juan Fernando, existía un gran deseo e intención por reivindicarse en este segundo semestre y ser parte del proyecto liderado por el ‘Bolillo’ para la Liga II-2023, en el que el objetivo sería clasificar a las finales e ir en busca del título.