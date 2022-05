Juan Guillermo Cuadrado: "Quiero invitar a la Dimayor a escuchar a los jugadores"

Mucho se ha hablado en los últimos días del inconformismo de los jugadores del fútbol colombiano por no ser tenidos en cuenta por la dirigencia, de cara a las decisiones trascendentales como son la programación y los calendarios de los torneos que año a año se juegan en nuestro país.

El fin de semana el que alzó la voz fue el experimentado Adrián Ramos , quien es líder del América de Cali y cuenta con experiencia a nivel internacional. El martes, de su parte, el que se pronunció a través de las redes sociales fue Radamel Falcao García , de Rayo Vallecano, de España.

Publicidad

Y ahora, hace pocos, minutos Juan Guillermo Cuadrado, figura de Juventus de Italia y referente del último tiempo de la Selección Colombia, pidió que la Dimayor escuche a los futbolistas e hizo algunas consideraciones sobre la competitividad de los clubes nacionales en los torneos de la Conmebol.

"Creo que nuestros compañeros colombianos están necesitando nuestra ayuda. Creo que podemos llegar, mediante el diálogo y mediante conversaciones, a ayudar a nuestros compañeros en Colombia, que la Dimayor nos pueda escuchar, que los puedan escuchar también a ellos en la planificación de los torneos, porque vemos los torneos en Colombia y sabemos que son muy difíciles", afirmó inicialmente el mediocampista del equipo de Turín.

Los Futbolistas en Colombia necesitan ser escuchados para mejorar sus condiciones laborales, la concertacion y el diálogo son la mejor forma para lograrlo — Juan Cuadrado (@Cuadrado) May 18, 2022

"Yo estoy con mis compañeros colombianos, porque yo quiero que el fútbol del país siempre esté mucho mejor. Sé que nos pueden representar mucho mejor a donde quiera que vayan, en Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, pero para eso también es necesario poder tener el tiempo adecuado de recuperación, porque he hablado con muchos jugadores que están ahí en Colombia y también han tenido la experiencia de ver que muchas veces el tiempo no es el adecuado, e incluso no han podido disfrutar con la familia", añadió Cuadrado con claridad.

Publicidad

El hombre surgido en las huestes del Independiente Medellín elaboró un discurso conciliador y comentó que "quiero invitar a la Dimayor, que es la que nos pueda ayudar, que se puedan sentar con con todos los los jugadores, aún con Fifpro, que siempre está ahí tratando de ayudarnos para poder llegar a un acuerdo con los jugadores, que somos los que siempre estamos ahí en medio".

"Ojalá puedan tener en cuenta toda la planificación que hacen para el torneo colombiano, porque creo que últimamente, los equipos del país no están llegando a las fases finales en los torneos internacionales, debido al desgaste que hay, porque realmente no se da el tiempo adecuado de recuperar, y creo que para poder hacer mejor las cosas, se debe tener el tiempo adecuado para para poder descansar", finalizó diciendo Cuadrado, haciendo referencia a la poca trascendencia internacional en el último tiempo.