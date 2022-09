Juan José Mina reveló cuáles son los consejos que le da su hermano Yerry Mina para ser mejor

Juan José Mina es uno de los destacados en la plantilla del Deportivo Cali , equipo que en la noche del miércoles consiguió su primer triunfo en el actual campeonato. El joven lateral, de 18 años, ha sido titular en los recientes partidos del cuadro 'azucarero' y precisamente en el compromiso contra el Deportivo Pasto tuvo una buena presentación por su banda hasta el tiempo que estuvo en cancha.

Juan José es el hermano menor de Yerry Mina, figura de la Selección Colombia de Mayores, y del Everton de Inglaterra. El futbolista del 'azucarero' tuvo este jueves una charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y con la mesa de periodistas habló un poco de cómo es la relación con el zaguero de los 'toffees' y si lo había ido a ver jugar mientras estuvo en el capital del Valle del Cauca, recuperándose de la lesión.

"Sí, siempre está pendiente. Me felicita, me dice las cosas en las que debo mejorar, me llama la atención, para ser mejor jugador, para aprender cada día", afirmó el joven zaguero del cuadro verdiblanco.

A su vez detalló, cuáles son esos consejos que le da Yerry para mejorar en su juego con el Cali.

"Me da recomendaciones de los perfiles y que salga más al ataque y el cabeceo que debo mejorar. Me dice que es de posición (el tema de cómo cabecear) y de practicarlo mucho", agregó.

Otras declaraciones:

también habló de la Selección Colombia Sub-20, que tendrá partidos de fogueo en República Dominicana y él no está en la lista de los llamados por Héctor Cárdenas. Sobre si fue temas técnicos reveló.

"No, creo que son temas técnicos, mantengo el contacto con él y se mantiene muy pendiente de mí", concluyó.

Por último, fue consultado sobre si su hermano sigue en territorio colombiano y fue tajante en decir que "no".