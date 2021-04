Juan Manuel Battaglia, exjugador del América: “los mejores momentos de mi vida los viví en Cali”

América de Cali se medirá a Cerro Porteño, este miércoles, por la Copa Libertadores, y Juan Manuel Battaglia, quien jugó en ambos equipos analizó lo que será el partido.

Asistencia al ‘Cuadrado’: Juan Guillermo y dos pase gol para la victoria 3-1 de Juventus sobre Parma

“Es un equipo diferente a lo que la gente tiene concepto del fútbol paraguayo, sale jugando, no tira pelotazos, ni centros, juega algo distinto. La cancha es muy buena, antes era muy difícil, por eso se jugaba mucho al centro, pero ahora casi todos salen jugando”, afirmó de entrada en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Además, el recordado futbolista paraguayo, recordó su exitoso paso por el América de Cali, donde supo brillar.

Sigue el pulso entre la Superintendencia de Sociedades y la Dimayor por la ficha de Cúcuta Deportivo

“Los mejores momentos de mi vida los pasé en Cali, me fui muy joven, me costó al principio pero luego me adapté a la ciudad, a la gente, fui muy feliz, me formé como persona, ser humano, como profesional, e hice muchos amigos, Cali para mí es todo. Me llena de emoción, me trae muchos recuerdos hermosos, lo que vivimos en esa época en América fue muy bueno”, aseveró.

Publicidad

Por último, siguiendo sobre el rival de los ‘escarlatas’, este miércoles, agregó diciendo que “Cerro no se va a tirar atrás la característica del ‘chiqui’ Arce es de presionar tres cuartos de cancha, siempre van a salir a proponer, les gusta la tenencia del balón”.