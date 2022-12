Juan Manuel Lillo fue presentado como nuevo técnico de Atlético Nacional

En su primer contacto con la prensa, el técnico español de 51 años, muy fiel a su estilo, habló de lo que espera del elenco ‘verdolaga’, en cuanto a rendimiento, estilo y metas por lograr.

“No se puede prometer cosas, hay que hacer cosas y listo”: Juan Manuel Lillo “Superar no (títulos ganados), pero vamos a ver qué podemos hacer, los hechos dicen y hacen, hasta que no empecemos a caminar no podemos decir nada, vamos a echar a andar en este camino”, dijo este martes Lillo, quien destacó que sería bárbaro seguir por la senda de la victoria con el vigente campeón de Colombia.

El adiestrador destacó su amistad con Francisco Maturana, de quien dijo tiene una muy buena relación, al mismo tiempo reconoció que lo entusiasma disputar el campeonato enfrentando al chocoano, quien dirigirá al Once Caldas.

“Vamos a intentar tener la pelota y modificar el marcador. Tenemos que construir el estilo y la idea mientras competimos, el dibujo previo (alineación) lo ajustaremos, de acuerdo a las circunstancias”, añadió el español, quien no se refirió a posiciones a reforzar o jugadores por abandonar el plantel.

“La comisión técnica ya tiene claro qué jugadores van a salir, en función de ello construiremos, venimos en este momento al campeón, el problema lo tienen otros, si se salió campeón es porque hay con qué, el equipo está bien armado, todo se puede hacer mejor, hasta mejor técnico pudieron haber traído”, aseguró Lillo, quien causó risa con su frase en la rueda de prensa realizada este martes.

Sobre el final, el adiestrador dijo, “al hincha no hay que pedirle nada, hay que darle, pero no hay que equivocarse con el proceso y los resultados, esto es un juego y el azar tiene una parte importante”.

En el acto, se conoció que el exarquero de Nacional, René Higuita, integrará el cuerpo técnico como preparador de arqueros.