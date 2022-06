Juan Manuel López: “En El Campín Iba entrando al túnel, una botella me pegó y me noqueó”

Luego de la imagen que se viralizó del asistente técnico del Junior saliendo en camilla de la cancha de El Campín, el pasado miércoles, el propio Juan Manuel López contó qué fue lo que pasó.

En rueda de prensa, el ayudante de Juan Cruz Real en el equipo barranquillero dio detalles de lo sucedido.

“A mí lo que me pasó fue que yo iba entrando al túnel, voló una botella, me pegó en la cien y me noqueó”, contó de entrada.

Juan Manuel López, eso sí, mencionó que no tiene nada personal contra las personas de Millonarios y que lastimosamente es algo que se vive mucho en el fútbol sudamericano.

“Es una situación que se repite no solo en la cancha de Millonarios, es en muchas canchas, es muy triste y por el bien del fútbol colombiano que eso no hubiera sucedido, nosotros no buscamos nada en especial. No tengo nada contra la gente de Millonarios, lamentablemente tampoco vamos a poner en la bolsa una institución o toda la hinchada por el actuar de una persona”, agregó.

Por otro lado, el asistente técnico de Juan Cruz Real pidió disculpas porque el entrenador argentino no pudo asistir a la rueda de prensa luego del 1-0 sobre Bucaramanga, este sábado.

“Pedirles disculpas en nombre del profesor Juan Cruz Real, no terminó en buenas condiciones físicas el partido, él ya venía agripado, ya verán que el hombre deja en la cancha la vida y estaba sin voz”, concluyó Juan Manuel López.