Juan Manuel Zapata, consolidado en Envigado, guiado por su madre y sueña con la Premier: su historia

Fecha a fecha, en el fútbol colombiano, se están dando a conocer jóvenes jugadores que, con minutos y experiencias, han dejado de ser promesas para convertirse en realidades. Si bien el camino es bastante largo y recién están arrancando, han demostrado cualidades interesantes, llamando la atención de más de uno. Este es el caso de Juan Manuel Zapata.

Nacido el 19 de mayo del 2000, en Chigorodó. Encontró en Envigado su lugar para darse a conocer, crecer en lo deportivo y personal y la razón por la que, en la actualidad, sueña en grande, hasta el punto de querer dar el salto a Inglaterra para jugar en la Premier League, como su excompañero Jhon Jáder Durán, y de hacerlo todo para ir a la Selección Colombia.

Ya son varios años en 'la cantera de héroes'; de hecho, está muy cerca de, con tan solo 22 años, llegar a los 100 partidos con dicha camiseta, entre Liga, Copa y Liguilla. Allí, ya suma 6.964 minutos, ocho goles y dos asistencias. Eso sí, también tiene su 'lunar' y es que ya acumula 32 tarjetas amarillas, algo que es consciente, y su mamá se lo ha dicho, debe corregir.

En 2019 se le abrió la puerta del equipo principal, pero fue desde 2020 cuando se consolidó en esta escuadra. Por eso, en 2023 no ha sido la excepción y, por el contrario, ha recibido más respaldo del entrenador Alberto Suárez, quien es como un 'padre' para él. "Puede que sea exigente, pero te da la confianza para que uno saque el talento", dijo sobre el estratega.

Juan Manuel Zapata se convirtió en una pieza clave de Envigado, se adueñó de la titular y de ahí no la ha sacado nadie, al menos en las siete fechas que van de la Liga I-2023. Y es que, sumado a su rendimiento, los números respaldan, con una asistencia y una anotación, esta última fue frente a Santa Fe y significó el tanto de la victoria 3-2, un orgullo para todos.

Esto ha hecho que las miradas se centren en él, empiece a sonar en boca de algunos y, por ende, sea el invitado a nuestra sección, en Gol Caracol, 'Las figuras del fútbol colombiano'. Conocimos más de su historia, nos contó sus sueños, cómo se dio inicio a esto del fútbol, los referentes que tiene y cómo su madre ha sido pieza clave en este día a día.

Acción de juego de Envigado vs. Santa Fe, con Juan Manuel Zapata en escena Cortesía de Dimayor

¿Qué le dijeron por ese gol contra Santa Fe?

"Mi familia, amigos, compañeros, en fin, todos se alegraron y fue una felicidad inmensa. Además que fue el gol que valió para la victoria, así que contento en lo personal. En mi familia no cabían de la dicha, me transmitieron esas emociones de orgullo. Fue una sensación única. Ahora, si bien en lo personal fue todo positivo, lo que más resalto es lo colectivo".

Fue el primer tanto del año, ¿Qué significado tiene?

"Anotar siempre será especial y cada gol tiene su valor. Era algo que venía buscando y más después de lo hecho en 2022. Afortunadamente, se pudo dar en este partido y fue un gol con tanta importancia y definitivo para el equipo que lo pone en un bonito lugar. Lo más importante fue que pude ayudar y contribuir a alcanzar los tres puntos para el equipo".

¿Cuál es la relación con el técnico Alberto Suárez?

"Mi relación con el 'profe' Alberto Suárez es muy buena y no creo que sea solo conmigo, sino, en general, con todos en el club. Él es exigente, pero le da confianza al jugador para que vaya a la cancha y demuestre todo ese talento que se tiene. Me atrevo a decir que eso se ve no solo en mí, sino también en mis compañeros, que vienen haciendo las cosas bien".

¿Qué tanto ha influido o aportado él en su carrera?

"Me ha marcado mucho. Su manera de afrontar cada partido es única y lo transmite. Es bastante competitivo y eso es algo que me llevo siempre, para salir a ganar. Es una persona ganadora y eso nos lo ha inculcado desde el primer día que llegó. Cada palabra y enseñanza me la guardo porque me ha servido y mucho, todo va de la mano y lo recuerdo día a día".

Y los jugadores de experiencia con los que ha compartido, ¿Qué rol han cumplido en usted?

"A diferencia de otros años, ahorita no hay tantos jugadores de experiencia en el club. Anteriormente, cuando empecé si había futbolistas con recorrido y lo que más nos decían era el hecho de tener disciplina y constancia, que son claves para todo en el día a día. Uno tiene que sacrificarse por esta profesión y así lo he entendido, aplicando ese consejo siempre".

Poco a poco, va viendo los frutos, pero, ¿Cuáles son sus sueños?

"Mientras siga en el club, mis aspiraciones son que siempre querrè dar lo mejor para clasificar a los cuadrangulares y, en algún momento, ojalá llegar a una final. Ahora, en lo personal, no es un secreto que me gustaría salir al extranjero y vivir nuevas experiencias para crecer. Creo que ese es el sueño de todos, pero el mío sí puedo decir que es la gran meta".

¿Alguna equipo o liga en particular?

"(Risas) Ojalá fuera la Premier League, que me gusta mucho, siento que me podría adaptar bien y mis cualidades adentro de la cancha son acordes a lo que hacen allá. Ahora, en estos momentos y siendo sincero, iría a donde fuera, con tal de salir, dar un paso en mi carrera y seguir creciendo, ya que considero que eso es la base de esta carrera como deportista".

Hablando del fútbol inglés, ¿Cómo analizan lo ocurrido con Yaser Asprilla y Jhon Jáder Durán?

"Desde que se fueron, no tengo mucho contacto con ellos y más que cada uno está concentrado en sus respectivas metas y objetivos; eso sí, con el que más interactúo es con Jhon Jáder porque compartimos mucho desde el registro de inferiores y se forjó una relación. Ahora, lo que pasó con ellos, invita a seguirlo dando todo porque es muestra de que se puede".

Viajando un poco en el tiempo, ¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

"Soy de un pueblo llamado Chigorodó, Antioquia. Empecé a jugar desde los cuatro años y a los nueve me vine a vivir aquí a Medellín con mi familia. Luego, a los 11 años, pasé a Envigado y ahí he ido creciendo y llevando mi proceso en este club. Mi ambición y deseo siempre fue jugar fútbol a nivel profesional y lo logré, así que fue un sueño cumplido y voy por más".

¿Cuál fue la postura de su familia?

"Siempre conté con el apoyo de mi mamá, quien ha estado conmigo desde el inicio, entonces por eso trato de responder de la mejor manera, retribuyéndole todo. Ahorita, solo resta seguir creciendo en lo profional y como persona y futbolista. Puede que me falten cosas por corregir, pero a la vez siento que tengo cualidades para estar en los mejores escenarios".

Como madre, ¿Qué le ha dicho ella?

"Más allá de cualquier cosa, verme donde estoy, le da mucha alegría, se poner súper contenta y celebra cada vez que yo hago goles. Ahora, me dice que patee más al arco (risas) que porque tengo buena distancia y suele recalcarme bastante eso. Lo vive con intensidad y hasta me dice que me calme y que no haga que me saquen tantas tarjetas amarillas (risas)".

Siendo autocrítico, ¿Qué cree que le falta corregir?

"Mis entrenadores, la vida, mi mamá y los del fútbol, me han enseñado que siempre hay cosas por corregir o mejorar, sin importar que haya salido figura o anotado cierta cantidad de goles, en fin. Pero si miro detalladamente, creo que manejar un poco más el ímpetu y cumplirle a mi mamá, de no 'salierme de la ropa' en ciertas situaciones y calmarme más".

¿Quién es su ídolo o referente?

"Juan Román Riquelme, es un jugador que siempre he mirado, seguido y al que admiro demasiado. Me gustaría tener esa media distancia que mostraba en cada partido, copiar la manera de tener el balón y aguantarlo, la personalidad que solía mostrar en el terreno de juego y la manera como encaraba cada compromiso; todo eso me ha marcado y gustado".

En Colombia, ¿Alguno?

"Admiro y mucho a todos los canteranos que han salido de Envigado porque han hecho una gran labor en el club y todo eso se ve reflejado y lo disfrutamos nosotros. Pero si tuviera que elegir solo un jugador que me guste como juegue en el momento, es Mateus Uribe. Lo vi desde que estaba en las inferiores y la manera como se potenció es tremendo".

¿En alguna oportunidad ha compartido con ellos?

"La verdad no, salvo unas cuantas oportunidades. Es más, recuerdo que una ves compartimos un poco porque vino al club y saludó, cumpliéndole el sueño a más de uno que quería verlo. De resto, hay que ser sinceros y claros y es que uno casi no tiene la chance de compartir tanto con ellos, así que el más mínimo momento se intenta aprovechar al máximo".

¿Cómo es su día a día?

"Entreno, luego en las tardes voy a la casa y descanso un poco, después de eso paso al gimnasio y trato de leer un poco. Y pues claro, comparto con mi familia. Ya me gradué de bachiller y, por ahora, no he estudiado más, pero tampoco se ha cerrado esa puerta. Por el momento, estoy estudiando inglés y ya porque sé lo importante que es eso en la carrera".

¿Cuál es la mayor aspiración que tiene?

"Creo que el de todos y no solo el mío (risas) que es el sueño de ir a la Selección Colombia, ser convocado y brillar. Esa es una de las razones por las que uno trabaja duro y espero que, en algún momento, pueda recibir el llamado. Por ahora, lo único que me resta es seguir dándolo todo y, de seguro, se dará esa linda oportunidad en algún punto de mi carrera".