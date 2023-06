Juan Moreno, en plan de figura y hasta el llanto por paso a la final de Liga I-2023 de Millonarios

Millonarios lo consiguió. A pesar de que hubo sufrimiento y debieron esperar hasta la última fecha de los cuadrangulares, este sábado 17 de junio vencieron 2-1 a Independiente Medellín, en El Campín, y clasificaron a la final de la Liga I-2023 del fútbol colombiano. Para alcanzar este objetivo, el guardameta Juan Moreno fue pieza fundamental bajo los tres palos.

En el primer tiempo, el cuadro 'embajador' no la pasó nada bien. De hecho, el trabajo que hizo el guardameta 'albiazul' fue fundamental. Se lució con varias atajadas y evitó que el 'poderos' abriera el marcador. No fue ninguna casualidad que el propio Alberto Gamero, entrenador del club capitalino, le dedicar unas palabras en rueda de prensa, posterior al partido.

"Desde que estoy en Millonarios, jugamos el peor primer tiempo. Dios estuvo con nosotros y menos mal terminamos 0-0. Ahora, también gracias a la actuación brillante de Juan (Moreno). Para el segundo tiempo, recompusimos y salimos con la actitud que se debía tener", fue lo que expresó el director técnico, resaltando la importancia de 'Juanito', como le dicen.

Una vez sonó el pitazo final, llegó la emoción, felicidad, celebración y más, hasta el punto de que algunos no alcanzaron a contener las lágrimas. Ese fue el caso de Juan Moreno, quien no ha tenido un semeste fácil, teniendo en cuenta que no ha recibido las oportunidades esperadas. Y es que el titular es Álvaro Montero, pero cuando estuvo, siempre respondió bien.

Juan Moreno, guardameta de Millonarios, en la Liga I-2023 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Razón por la que las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y cientos de mensajes inundaron Twitter, donde los aficionados de Millonarios hablaron de 'Juanito'. Incluso, se conoció el video en el que se le ve emocionado, en llanto y dejando claro que esto lo vive con intensidad, que es un sueño cumplido y que, en medio de todo, trabajó para esto.

Juanito Moreno llorando al final del partido, que partidazo el que se mandó, a él debemos agradecerle gran parte de la final, respondió cuando tenía que responder, aplausos de pie mi grone 👏🏻👏🏻💪🏻💪🏻 — Luis. (@DL26C) June 18, 2023

@MillosFCoficial gracias por un sueño más, un paso a la final mas y por qué no llegar a lograr el título que ya lo merece la gameroneta, pero la mención y todo este paso es de Juanito moreno, qué grande — Helbert ))OO/M(( Ⓜ️ (@helbush) June 18, 2023

Juanito Moreno, Te amo mucho!!!

💙🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙💙🤍💙💙🤍🤍 — Luis Miguel Rodríguez Ⓜ️ (@miguelbogotano) June 18, 2023

Gracias Juanito Moreno, gracias Macalister Silva. GRACIAS MILLONARIOS, MUCHAS GRACIAS — Milton (@Milton251099) June 18, 2023

Toda la crítica que le hice a Juan Moreno, toda no sirvió para nada, porque hoy JUANITO MORENO nos dio toda la esperanza que no teníamos en el 1T. Gracias, mil gracias juanito, VAMOS MILLONARIOS!!!!! — Nicolas Monroy (@NicolasMonroy28) June 18, 2023

Las lágrimas de un hombre que ha esperado paciente su oportunidad y hoy fue FIGURÓN en el triunfo de Millonarios sobre el DIM, que lo clasificó a la gran final. Juanito Moreno on fire 🔥🔥🧤

¿Lo dejarías para los 180 minutos de la final en lugar de Montero? pic.twitter.com/s3cKGo3H5v — Andrés Magri (@AndresMagri) June 18, 2023

Recordemos que este partido lo atajó Juan Moreno porque Álvaro Montero fue convocado a la doble fecha FIFA que está disputándose. De hecho, fue titular el pasado viernes 16 de junio, en el triunfo 1-0 de la Selección Colombia sobre Irak. Se deberá aguardar por su regreso a la concentración de Millonarios, pensando en la final y la decisón a tomar para la final.

Números de Juan Moreno en la Liga I-2023 del fútbol colombiano Sofa Score

Respecto a los números y según información de 'Sofa Score', se debe decir que Juan Moreno, en lo que va del 2023, solo atajó ocho partidos, recibió siete goles, firmó dos vallas invictas y tuvo una calificación promedio de 7,29. De igual manera en el partido frente a Medellín, tuvo cuatro atajadas, dos mano a mano que respondió y un 80% de efectividad.