Juan Moreno: "Sea Álvaro Montero o yo, estamos preparados; el beneficiado debe ser Millonarios"

Juan Moreno ha trabajado duro para ganarse un lugar en el once titular de Millonarios. El popular 'Juanito ' fue indispensable en el arco del azul en la semifinal de vuelta contra Medellín y también frente a Nacional, en la ida de la final de la liga I-2023 en el Atanasio Girardot.

En charla con 'Millonarios TV', el golero aseguró que se encuentra ansioso por el juego de la gran final este sábado en El Campín, pero al igual que sus compañeros confían en que darán la vuelta olímpica.

"La verdad un poquito ansiosos, ansioso, pero confiando en Dios y lo que nos jugamos, mañana (sábado) tenemos que hacer una noche especial y que no podamos olvidar nunca. Contentos porque está el grupo completo y esperemos que se nos pueda dar esa tan anhelada estrella que hemos venido buscando hace tiempo", manifestó de entrada.

Eso sí, no dudó en agregar que "sí, esos días he estado un poco más tranquilo y suelto, después del partido contra Medellín creo que cualquier tipo de nerviosismo, cualquier tipo de ansiedad, pero seguramente mañana (sábado) me levantaré un poco más ansioso".

Otras declaraciones de Juan Moreno:

*Su relación con la hinchada de Millonarios

"La verdad es que para los hinchas sólo tengo palabras de agradecimiento. Desde que debuté siempre me han apoyado, por ahí en el 2021 tuvo algunos altibajos, pero aún así la gente siguió confiando en mi proceso y en mi trabajo. En el día del partido contra Medellín lo que más pensaba era eso, necesita retribuir todo ese cariño a la gente con una buena actuación y afortunadamente logramos el cupo a la final".

*Quien estará en el arco de Millonarios: Álvaro Montero o Juan Moreno

"Hay que estar tranquilos en esa parte, algo muy curioso y es que Álvaro antes de irse a la Selección y jugó contra Chicó y le dije: 'Álvaro ojalá nos pueda dejar clasificados para no tener tantas afugias y resulta que antes de irse él también me dice: 'Juanito' yo quiero llegar y ojalá estemos en la final'. Igual el que sea estamos preparados, Álvaro sabe que le tengo mucho cariño, él es un arquero con mucha experiencia y ha sido campeón en este estadio, esperamos que el beneficiado que sea Millonarios".

*Su buena relación con Álvaro Montero:

"La verdad es que es muy especial, pero con Álvaro ha sido diferente porque siento que he tenido la oportunidad de actuar en momentos clave del equipo y las palabras de él han sido importantes, él tiene demasiado y carácter y de alguna u otra manera me he empapado de eso, eso me ha ayudado muchísimo. No es sólo es mi compañero, es mi amigo".