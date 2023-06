Juan Moreno: "Si algo he aprendido es que hay que saber esperar y entrenarse bien"

Juan Moreno cumplió y respondió bajo los tres palos en Millonarios en el duelo decisivo contra Independiente Medellín y que significó el paso a la final de los azules capitalinos en la Liga I-2023, en la noche del sábado anterior en El Campín.

El arquero 'embajador' reemplazó en el pórtico al guajiro Álvaro Montero, quien se encuentra concentrado con la Selección Colombia. El popular 'Juanito' tuvo importantes atajadas frente al 'poderoso de la montaña' y tras la victoria 2-1, dejó sus impresiones en la zona mixta, a los micrófonos de Gol Caracol, de lo fue el desempeño de su equipo en El Campín.

"La verdad es que estoy muy contento, muy agradecido, era algo que nos merecíamos la verdad. No merecíamos sufrir de esta manera, hace ocho días en Tunja pudimos haber cerrado esto, pero seguramente Dios y el fútbol tenían este momento, tenía que ser así ante nuestra gente y antes del nuestro cumpleaños (del club)", dijo de entrada el golero de Millonarios.

Y es que Moreno tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros, no obstante, logró hacer una gran presentación. Destacó que Alberto Gamero lo ha sabido guiar para estar preparado para cuando éste lo rquiera.

"Para eso estamos, como lo he dicho siempre, en la posición que tenemos nosotros por ahí no tenemos la oportunidad constante, pero si algo he aprendido con el profesor (Alberto Gamero) y con Álvaro (Montero) es que hay que saber esperar y entrenarse bien porque Millonarios es un equipo que tiene muchísima espalda y es importante durante el semestre aportar. Por ahí cuando Álvaro se lesionó o estuvo en la Selección y hoy (sábado) no fue la excepción, así que estamos contentos todos. Aprovecho para enviarle un saludo a Álvaro, Juan Pablo, que seguramente se lo están gozando como nosotros", sostuvo.

Por último se refirió al momento emotivo sobre el final del partido en El Campín, en donde no pudo evitar las lágrimas. El público en las gradas coreó. su nombre de principio a fin.

"Fue algo muy especial y eso no lo compra ni todo el oro del mundo, algo muy lindo, la gente desde que salí calentar me estaban coreando. En el pitazo final sentí que se me vinieron muchas cosas en la mente, por todo lo que había pasado y vivido, en lo personal había pasado cosas difíciles, pero Millonarios siempre le da uno ese descanso, me vio esa revancha que quería hace rato y ya pensaremos en la final del partido", concluyó Juan Moreno.