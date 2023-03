”Juan Pablo Alba sacó tarjetas rojas justificadas, los jugadores tampoco ayudaron mucho"

El encuentro entre La Equidad y el Unión Magdalena, el pasado sábado 18 de marzo por la jornada número nueve de la Liga I 2023 del fútbol profesional colombiano, fue objeto de críticas tras la gran polémica arbitral en la que el juez central Juan Pablo Alba sacó un total de seis tarjetas rojas, tres por cada bando. Esto produjo una serie de críticas para Alba.

Y para hablar de este espinoso tema; en Gol Caracol hablamos este martes con el exárbitro Albert Duarte, quien entregó sus conceptos particulares al respecto.

Duarte analizó las diferentes situaciones que se presentaron dentro de la cancha del estadio de Techo, criticando algunas actitudes del referido juez central, pero enfatizando en que, alineadas al reglamento, fueron más que correctas las determinaciones. ”Estuve revisando de nuevo las jugadas en donde el juez central efectuó seis expulsiones de las cuales por lo menos cinco son ajustadas a la ley”, explicó inicialmente Duarte.

“Independientemente de su actuación que obviamente tuvo reparos porque no fue un árbitro de credibilidad, no fue un árbitro que generó aceptación de los jugadores en sus decisiones y por eso se vinieron las protestas airadas e injustificadas en algún momento, me parece que los reclamos fueron injustificados”, dijo el otrora pito tolimense.

Publicidad

“Realmente vimos que un jugador del Unión Magdalena reclama un penal que nunca existe y se pasa de revoluciones, tal vez en su vocabulario, el árbitro no permite su irrespeto y por eso lo expulsa, después viene una agresión del VAR lo llama. Y diferentes jugadas, que creo que las rojas como tal fueron justificadas, si uno se pone a mirar los gestos de los jugadores en las protestas por acciones que muchas veces eran muy evidentes”, agregó el exárbitro.

Alberto Duarte complementó sus conceptos y agregó que “tampoco los jugadores ayudaron, es muy fácil señalar al árbitro como al único responsable, pero ¿qué hace el árbitro?, se deja regañar, se deja vapulear de todo el mundo, y entonces ¿por qué no se habla de la actitud antideportiva de todos los jugadores?”.

Otras declaraciones:

Publicidad

¿Cuál es el análisis final que hace del partido?

“Eso hay que revisarlo de ambos lados, porque también creo que el árbitro tuvo muchos errores y un mal manejo del juego que conllevó a que los jugadores perdieran el curso".

¿Qué impresiones le deja Alba después de esta presentación?

“Este es un árbitro nuevo, que tiene poco recorrido, distingo algo de él, es colega mío, abogado en la ciudad de Manizales, es alguien que quiso manejar todo con mucha seriedad y quizá es algo que los jugadores indican como soberbio. Tiene carácter fuerte e impuso su autoridad no solo con las tarjetas, sino que también con su actitud y es algo que debe mejorar”.

La opinión sobre Wilmar Roldán en el partido Junior vs. Santa Fe

Referente al tema de Wilmar Roldán y la situación que presentó en el partido entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, en la que el central protagonizó otra de las polémicas arbitrales de la jornada cuando trató de sacarle el cartón amarillo a un jugador ‘cardenal’ y no lo encontró en su bolsillo, hecho que lo obligó a pedírsela al cuarto árbitro; Albert Duarte también hizo su análisis y dio la explicación de la situación.

“Roldán es un árbitro bueno, eso ocurre y no desmejora el nivel arbitral, obviamente no se ve muy elegante, pero para eso están los asistentes, el cuarto árbitro, que todos deben llevar sus respectivas tarjetas. Peor lo que en alguna ocasión pasó en un torneo sub-20 que estuve yo, una terna argentina y todos salieron sin tarjetas, cuando el central fue a sacar una tarjeta acudió al cuarto y ninguno tenía; creo que eso es más grave”, concluyó Albert Duarte