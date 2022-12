Juan Pablo Ramírez: “Autuori me pide que haga una jugada de las mías, que saque algo del sombrero”

El futbolista antioqueño, de 21 años, será el hombre de las ideas en el mediocampo de Atlético Nacional esta temporada. Ramírez es una de las debilidades del entrenador brasileño.

Atlético Nacional quiere dejar atrás un irregular 2018 y este sábado empezará su camino en la Liga Águila 2019-I frente a Once Caldas, en condición de local, a partir de las 6:00 p.m.

El cuadro verde completó su pretemporada en Medellín y ha conseguido sumar a varios refuerzos, entre ellos al argentino Hernán Barcos, el arquero José Fernando Cuadrado y el uruguayo Pablo Cepellini.

Sin embargo, uno de los llamados a ser líder y protagonista del equipo esta temporada es un hombre de la casa, el mediocampista Juan Pablo ‘El Indio’ Ramírez, de 21 años, en quien Paulo Autuori tiene depositadas todas sus esperanzas.

"Tengo clara la oportunidad que voy a generar para (Juan Pablo) Ramírez. Es un jugador por el que voy a apostar mucho porque creo que tiene todo para una gran temporada", reconoció Autuori en la pasada rueda de prensa.

“Estoy muy agradecido con el ‘profe’ por la confianza que me está dando. Hablo mucho con él después de los entrenamientos, me aconseja, me dice qué debo hacer en la cancha, qué quiere para bien mío y del equipo”, le contó Ramírez a GolCaracol.com.

“Me pide que en la mitad de la cancha juegue simple, a uno o dos toques, y cuando esté en el arco rival, haga una jugada de las mías, que saque del sombrero algo raro. Y ayudar mucho en la marca. Eso es lo que me estoy acostumbrando a hacer”, agregó el joven jugador.

Sobre la idea de juego que tiene Autuori, ‘El Indio’ indicó que “el ‘profe’ juega con un 4-4-2. No le gusta recibir goles, a ningún equipo, pero él enfatiza mucho eso. Manteniendo el cero, en cualquier momento se abre el marcador. Hay que trabajar bastante en definición”.

Por último, el futbolista antioqueño fue claro en los objetivos que se traza en este semestre y dijo que “Nacional le apuesta a quedar campeón de la Liga y a clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores”.