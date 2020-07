Juan Pablo Segovia: “Dependo de la respuesta definitiva por parte de América”

Uno de los estandartes del título 14, en el segundo semestre de 2019, para América de Cali, fue el argentino Juan Pablo Segovia, quien pese a empezar la liga a principio de año ahora tiene su contrato suspendido con el club.

En Cali, junto a su familia y a la espera de noticias optimistas, el defensa central de 31 años, habló con GolCaracol.com y explicó su momento con la institución en la que dice abiertamente que quiere seguir.

A ciencia cierta, ¿cuál es su inconveniente con el equipo?

“No es un tema de sueldos, en verdad el tema del salario eso ya se acordó; fueron nada más dos días de negociación. Tengo suspendido el contrato hace más de tres meses así que hasta que no me lo reactiven no puedo entrenar”.

Pero ¿cuándo volverá a usted a entrenar con el equipo?

“En los próximos días se puede definir mi situación. Así que la idea de reincorporarme con mis compañeros está cerca; pero claro está que, dependo de la respuesta definitiva por parte del club”.

¿Qué pasa por su cabeza al ver a sus compañeros entrenando?

“Me gustaría estar ya entrenando con mis compañeros, pero esto no es decisión mía sino de la dirigencia y ojalá espero que esto se pueda solucionar pronto. Si digo una fecha para retornar mentiría. He esperado mucho tiempo para volver y hasta ahora no me han dicho nada”.

¿Los directivos lo quieren a usted en el club?

“Sí. La intención de ellos, por más que me hayan suspendido el contrato, no han querido decir que no continúe en el club. Entonces debo aclarar que ellos siempre me han manifestado su interés de que yo siga”.

¿Ha hablado con el nuevo entrenador Juan Cruz Real?

“Sí. He conversado con él en varias ocasiones y también me dijo que quería contar conmigo, eso es bueno para mí como jugador. Hablamos específicamente de cómo iba mi tema con el club y ya, no nos referimos detenidamente al proyecto que él pretende con el equipo”.

¿Cómo toma la llegada de un nuevo entrenador al América de Cali?

“Todo proceso nuevo es bueno como para que los chicos que no han venido jugando se sientan como importantes. Todos con él empezamos de cero. Para él como técnico nuevo también es importante tener una experiencia”.

¿Los hinchas le dicen algo por la situación por la que está pasando?

“Si, desde que se paró el fútbol he recibido buenos mensajes; eso quiere decir que uno está haciendo bien las cosas y el cariño de la gente también es importante para que uno pueda seguir contento y feliz acá donde uno quiere estar”.