Juan Pablo Vargas desde Qatar 2022: "Vivo los partidos de Millonarios como si estuviera en Colombia"

Con el corazón dividido entre Qatar y Colombia, Juan Pablo Vargas está compitiendo en el Mundial con la Selección de Costa Rica , en uno de los grupos más complicados de la competición. Luego de un debut para el olvido, donde fueron goleados 7-0 por España, este domingo vencieron 1-0 a Japón y recompusieron su rumbo en la Copa del Mundo.

Si bien todavía no ha visto acción en la cita orbital, el central 'tico' que milita en Millonarios, siempre ha estado a disposición de Luis Fernando Suárez para cuando lo requiera en el terreno de juego.

Luego de la victoria por la mínima diferencia frente a los 'nipones', el zaguero con pasado en Deportes Tolima, atendió a los medios de comunicación en la zona mixta, donde pudo hablar con Gol Caracol.

El defensor del conjunto 'embajador' no ocultó su apreció por la institución azul de Bogotá, y reveló que ha estado siguiendo a sus compañeros, a pesar de la diferencia horaria de ocho horas que existe entre Colombia y Qatar.

"Por supuesto los he seguido en todos los partidos, a pesar de que son muy tarde y uno necesite descansar para competir acá, siempre estoy pendiente, hablo con los compañeros, les pregunto ¿Qué está pasando?. Vivo el torneo de Colombia como lo tengo que vivir, como si estuviera allá en Colombia", expresó Juan Pablo Vargas.

Recordemos que preciso este domingo Millonarios tendrá un duelo clave para sus aspiraciones a llegar a la final del fútbol colombiano, donde tendrá que medirse frente al Junior de Barranquilla, en el Estadio El Campín, a partir de las 6:00 p.m. (2:00 a.m. en Qatar).

Por otro lado, Vargas Campos habló de su posibilidad de ser titular en el partido decisivo que tendrán frente a la Selección de Alemania, en el cuál dependen de sí mismos y de lograr una victoria contra los 'teutones, firmarían su paso a los octavos de final.

"A lo largo de mi carrera me he caracterizado por prepararme en los momentos en los que se me requiera, creo que eso es base fundamental de un deportista. Cuando un deportista tiene las oportunidades, se prepara bien, pero cuando no las tiene, ahí es cuando se ve realmente el tipo de profesional que es", concluyó el futbolista costarricense.

Recordemos que Juan Pablo Vargas podrá ser inicialista en Costa Rica vs Alemania, ya que Francisco Calvo, defensor 'tico', recibió dos tarjetas amarillas y se perderá el partido contra los 'teutones'. Sanción que abre un espació en la defensa del equipo de Luis Fernando Suárez y que podrá ser suplida por el 'embajador'.

#MundialQatar2022 | Juan Pablo Vargas habló con Gol Caracol y se refirió a Millonarios Ⓜ️ y también de la chance que tiene de jugar en Costa Rica 🇨🇷 vs Alemania 🇩🇪 en la Copa del Mundo ⚽️🎤👏🏻



🎥🎤 @GianmarcoSotelo #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/MVFDDowICm — Gol Caracol (@GolCaracol) November 27, 2022