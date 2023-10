Juan Pablo Vargas: “El futuro dirá si puedo continuar, pero el amor por Millonarios es eterno”

Juan Pablo Vargas ha sido uno de los jugadores que han marcado época además de hacerse un espacio en el corazón de los hinchas de Millonarios. Aunque su continuidad en el conjunto azul aun es una incertidumbre, el ‘Tico’ no se guarda nada y manifiesta siempre que puede su amor por el ‘embajador’.

El defensa habló en ‘Cumbre Fútbol’ en donde habló de varios temas. Obviamente, uno de los puntos a tocar que más ha trascendido ha sido el de su futuro pues su contrato finaliza en diciembre de 2023 y hasta el momento no se ha confirmado la renovación para que siga defendiendo los colores de Millonarios.

“Estamos hablando, es lo único que voy a decir (…) Millonarios es un club que amo y que lo llevo en mi corazón y me ha dado muchísimo en mi carrera y el futuro dirá si puedo continuar acá, pero el amor que siento por Millonarios es inmenso”, declaró ‘JuanPa’, quien también podría irse al fútbol del exterior.

Cabe resaltar que Juan Pablo Vargas estuvo cerca de firmar por Santos de Brasil meses atrás. Sin embargo, no logró pasar de manera satisfactoria las pruebas físicas ya que, en aquel momento, sufría de una lesión en su muslo izquierdo. “Llegué a Brasil para unirme al club Santos FC, y al momento de realizar las pruebas médicas, se requería de una prueba de esfuerzo para descartar alguna patología. Dada mi lesión en el muslo izquierdo, que era de conocimiento público, no pude realizar dicha prueba, la cual era un requisito fundamental para poder firmar el contrato, por lo que el club desistió de mi fichaje”, explicó en su momento el central.

De igual manera, habló de su actual molestia física, de la cual, dijo que no es nada grave, pero que es mejor mantenerse precavido con cualquier tipo de lesión. “No es nada grave, pero llega un punto en el torneo en donde es mejor no arriesgar más de la cuenta y si sentía una pequeña molestia en el posterior, lo traía hace algunos días y creo que en ese momento del clásico en donde íbamos ganando, decidí no arriesgar porque lo que viene también es importante. En el arranque del campeonato sufrió un desgarro ante Pereira y debo pensar de la forma más sensata y decidir no arriesgar”.

Juan Pablo Vargas (izq.), en acción con Millonarios frente a Peñarol, en juego de la Copa Sudamericana. JUAN BARRETO/AFP

Otras declaraciones de Juan Pablo Vargas

La mentalidad ganadora de Millonarios

“Esta fue una experiencia totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, ahorita me decía una muchacha, que estar en la cancha con 50 mil o 40 mil es más difícil, pero yo le dije que no porque uno está acostumbrado y esta no es nuestra zona de confort, pero siempre es bonito compartir experiencia, parte de lo que es Millonarios ha adquirido y que nos ha dado resultados dos títulos, no quiero decir que sin estos dos títulos no hubiéramos tenido la mentalidad ganadora, un título a veces lo definen muchas cosas, pero poder culminar esto con una celebración es importante y es lo que valida un proceso como el de Millonarios de la mano del profe Gamero”.

¿Quiere seguir levantando más títulos para Millonarios?

¿Cómo es el trabajo en Millonarios?

“En Millonarios no hay techo, en nuestro ADN se metió el decir que no quiero parar acá, nos gusta la sensación de ganar y quiero trabajar para ganar y quiero trabajar para eso porque el rival se prepara”.