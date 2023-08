Juan Pablo Vargas es baja de Millonarios a última hora, para enfrentar a Nacional por Liga

A pesar de estar dentro del listado de futbolistas convocados, Juan Pablo Vargas no alcanzó a llegar en óptimas condiciones para el duelo de este domingo contra Atlético Nacional, razón por la que fue inmediatamente desafectado del grupo, dirigido por Alberto Gamero.

Según lo informó Millonarios a través de sus redes sociales, el defensor costarricense no logró recuperarse del todo, luego del físico encuentro al que estuvo expuesto contra el Deportivo Cali, misma razón por la cual su presencia está completamente descartada para enfrentar al cuadro antioqueño, en la tarde de este domingo 28 de agosto.

“Millonarios FC informa que Juan Pablo Vargas presenta lumbalgia postraumática, no alcanzó a recuperarse y continúa en proceso de rehabilitación física”, citó el cuadro capitalino a través de un comunicado oficial, revelando la lesión exacta que deja inhabilitado por esta ocasión al central.

🔵▶️ Millonarios FC informa que Juan Pablo Vargas presenta lumbalgia postraumática, no alcanzó a recuperarse y continúa en proceso de rehabilitación física.



Luis Paredes presenta un esguince grado dos en el tobillo izquierdo, incapacidad según evolución. pic.twitter.com/NzZgPoXjRP — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 27, 2023

Sumado a eso, los azules también detallaron el real estado del otro afectado en el duelo contra los ‘azucareros’: “Luis Paredes presenta un esguince grado dos en el tobillo izquierdo, incapacidad según evolución”.

Publicidad

Referente a lo que han sido estas dos bajas para el cuadro capitalino justamente Alberto Gamero ya se había manifestado al respecto, evidenciando su molestia en la rueda de prensa post partido frente al Deportivo Cali, pues, a su concepto, las lesiones fueron provocadas con mala intención por jugadores del cuadro ‘azucarero’.

“El hincha del Cali se fue disgustado, yo me voy triste porque me llevo dos jugadores lesionados. Mis jugadores no se tiraban, o vaya a verle el tobillo de Paredes o la cintura de Vargas, eso no fue solo, ni que Millonarios vino a tirarse”, indicó inicialmente el estratega samario, que se manifestó ante los medios comunicación presentes en la rueda de prensa.

Sumado a eso, Gamero recalcó la disposición futbolística del equipo, que evita a ‘toda costa’ el juego brusco y malintencionado: “No nos gusta ese fútbol, pero nos pegan. Ahí tengo los jugadores lesionados, frente a Bucaramanga también. Esto no es que nos tiramos, es que los jugadores se están lesionando. Ahora ustedes no van a justificar la expulsión de Teo. ¿No pisó a Arias? El hincha no puede salir rabioso conmigo ni con Millonarios, sino con los que hacen los actos”.

Publicidad

Ahora, con dos bajas sensibles, Millonarios saldrá al terreno de juego para enfrentar a Atlético Nacional por la octava jornada de la Liga II-2023, donde actualmente los antioqueños están invictos y son líderes parciales.