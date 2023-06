Juan Pablo Vargas: "No he cumplido mi ciclo en Millonarios, ya estamos en temas de la renovación"

Tras varias semanas en incertidumbre acerca de lo que será su futuro, Juan Pablo Vargas rompió el silencio y dio reveladores detalles de lo que podría ser su renovación con Millonarios, conjunto con el que termina vinculación contractual a finales de este 2023.

Ausente en Colombia, tras ser convocado a la Selección de Costa Rica para la doble jornada de fogueo y Copa de Oro, el defensor ‘embajador’ se refirió frente a su presente deportivo en ‘Deportes Repretel’, donde, además, afirmó que ya lleva encaminada su extensión del contrato con el conjunto ‘albiazul’.

"No siento que haya cumplido mi ciclo en Millonarios porque eso sería desprestigiar al club y lo que es. Obviamente estamos en temas de la renovación del contrato y qué situaciones se pueden dar, pero no hay nada establecido aún”, indicó inicialmente Juan Pablo Vargas, de manera reservada.

Además de eso, también dejó entrever sus intenciones de seguir en el conjunto capitalino, del cual, confesó sentir un gran aprecio por la hinchada, quien lo ha hecho sentir como en casa: “Si me quedo y si sigo en Millonarios voy a ser muy feliz ahí, la gente creo que me quiere bastante, que me ha mostrado mucho su apoyo”.

Sin embargo, tampoco le cerró la puerta a una posible salida del club ‘embajador’, con el que termina contrato en diciembre del presente año: “Si tengo que dar un paso a otro lado, lo haré con la misma ilusión desde el primer día que empecé a jugar fútbol”.

¿Ya se cumplió el ciclo de Juan Pablo Vargas en Millonarios de Colombia?



"La intención de Millonarios es renovarme y están haciendo un sacrifico enorme", citó Vargas, quien no quiso dar las cifras exactas con las que el equipo azul le está coqueteando hasta convencerlo.

Cabe resaltar que., de clasificar a la gran final del fútbol colombiano, Juan Pablo Vargas no podrá hacer presencia con los ‘embajadores’, esto porque el defensor está convocado con la Selección de Costa Rica para la Copa de Oro, donde los ‘ticos’ compartirán grupo con El Salvador y Panamá.

¿Cómo le ha ido a Juan Pablo Vargas en Millonarios?

Proveniente del Herediano de Costa Rica, el ‘tico’ llegó en 2021 al conjunto ‘embajador’, donde ya ha logrado completa un total de 128 encuentros con la camisa azul.

Además de eso, el defensor ha marcado cinco goles y cuatro asistencias. En materia disciplinaria, el central ha recibido 17 cartones amarillos y solo una expulsión.

Con Millonarios, Vargas se ha coronado campeón de una Copa Colombia, justamente la del 2022, luego de haber vencido a partido doble al Junior de Barranquilla por 2-1.