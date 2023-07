Juan Pablo Vargas tiene pretendientes de sobra: al defensor de Millonarios lo buscan de todas partes

Juan Pablo Vargas, uno de los destacados jugadores de Millonarios en la exitosa campaña que culminó con el título ante Atlético Nacional, ha despertado el interés de diferentes ligas en el mercado de fichajes.

A pesar de no poder estar presente en las dos finales debido a su convocatoria con la Selección de Costa Rica para la Copa Oro, su desempeño en los demás partidos en los que participó fue sobresaliente.

En este periodo de movimientos en el mercado, el representante de Vargas, Kurt Morsink, tendría varias ofertas sobre la mesa que están siendo analizadas. Según informes del periodista Kevin Jiménez, el agente ha tenido reuniones en Europa con equipos interesados, así como en Arabia Saudita, donde también han surgido clubes que han mostrado interés por el defensor.

Publicidad

Además, se ha reportado que hay interés desde México, Argentina y Brasil por contar con los servicios del jugador, quien tiene contrato con Millonarios hasta finales de año.

Juan Pablo Vargas despierta el interés de varios mercados en Europa, clubes mexicanos, argentinos y brasileños también interesados, su representante Kurt Morsink estuvo esta semana en Europa reunido con clubes y viajó a Arabia Saudita para reunirse con equipos que han preguntado… pic.twitter.com/dkRNpcSqfd — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) July 2, 2023

Esta situación implica que Vargas puede negociar su vinculación con cualquier equipo sin necesidad de que haya una oferta previa para el club bogotano. En caso de llegar a un acuerdo, Millonarios no recibiría una compensación económica por la transferencia del jugador.

Publicidad

Vargas se encuentra entre los diez jugadores más valiosos de la Liga Colombiana, con un valor estimado de más de 1.8 millones de dólares. El jugador más caro de la liga es Juan Fernando Quintero, valuado en 3.3 millones de dólares.

El defensor llegó a Millonarios en 2020, luego de su paso por Deportes Tolima y Herediano de Costa Rica. Desde su llegada, su principal objetivo ha sido ganar el título de Colombia, y lo logró en el último semestre, además de obtener el título de la Copa ante Junior.

La incertidumbre sobre el futuro de Vargas genera expectativas tanto para los aficionados de Millonarios como para los seguidores de otros clubes interesados en su fichaje. Habrá que esperar para conocer cuál será el destino final del talentoso defensor en el mercado de fichajes.

¿Qué dijo recientemente Juan Pablo Vargas sobre su continuidad en Millonarios?

Publicidad

"No siento que haya cumplido mi ciclo en Millonarios porque eso sería desprestigiar al club y lo que es. Obviamente estamos en temas de la renovación del contrato y qué situaciones se pueden dar, pero no hay nada establecido aún. Si me quedo y si sigo en Millonarios voy a ser muy feliz ahí, la gente creo que me quiere bastante, que me ha mostrado mucho su apoyo. Si tengo que dar un paso a otro lado, lo haré con la misma ilusión desde el primer día que empecé a jugar fútbol”.