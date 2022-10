Juan Pablo Vargas y su lesión en Ibagué: "Estoy bien, no fue algo demasiado grande"

Además de la derrota 1-0 de Millonarios en su visita al Deportes Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué; en las filas del tradicional equipo capitalino también se presentó una noticia que generó inquietud entre los medios y entre los aficionados: la salida en camilla del defensor Juan Pablo Vargas, quien no pudo terminar este sábado ni siquiera el primer tiempo del compromiso de la fecha 19 del fútbol colombiano.

Después de un remate, en una imagen de la transmisión oficial de la Liga del balompié profesional de nuestro país, Vargas se notó con una torcedura en su tobillo derecho. Así las cosas, se tomó la decisión del cuerpo técnico de reemplazarlo por Óscar Vanegas.

A Millonarios, aparte de los resultados adversos, también le han aparecido en el camino lesiones de hombres fundamentales como las del lateral Israel Alba y del volante David Macalister Silva, quienes de hecho no hicieron parte de la nómina de viajeras a territorio tolimense.

El zaguero central de igual manera tiene una gran expectativa de poder estar con Costa Rica en el Mundial de Catar 2022 y a unas semanas de la inauguración de la próxima Copa del Mundo; cualquier dolencia puede ser señal de alarma.

No obstante, en rueda de prensa, Vargas dio un parte de tranquilidad sobre la molestia que sufrió en el encuentro frente al Deportes Tolima: "Aclaro que posiblemente sea un esguince grado uno o grado dos, pero estoy bien, no fue algo demasiado grande. El dolor existe en el momento, y no pude continuar. Preferí pedir el cambio, porque me sentí limitado cuando reingresé al terreno de juego y no quería que se convirtiera en algo más grave".

El costarricense también habló sobre el aspecto interno en el equipo: "La cosa que más me duele de una situación así, es de saber lo que pasa entre Millonarios. Uno ha estado en muchos camerinos y saben cómo son los camerinos, qué son jodidos, qué dónde hay un mal ambiente, dónde pasan cosas que no deberían pasar en el fútbol. Ver que nos pase un momento como estos a nosotros no es agradable por lo que se vive adentro, por cómo se trabaja todos los días, por la idea de juego que tiene el profe. Nosotros somos humildes en tratar de aceptar esa idea siempre, de querer hacerlo bien con lo que nos transmite el cuerpo técnico".