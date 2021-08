Juan Pedroza: "Lo primordial ahora es consolidarme acá en Santa Fe, eso quiero"

Juan Pedroza es uno de los afortunados jóvenes talentos, que lograron aprovechar su calidad con el balón y llegar hasta el fútbol profesional, en este caso a unos de los equipo de mayor tradición en el país.

Desde su debut en el 2019 a una corta edad, el mediocampista de 22 años ha permanecido estar en el primer equipo 'cardenal', donde ha compartido con grandes jugadores en esa posición, entre ellos Andrés Pérez, Daniel Giraldo y ahora el mundialista Alexander Mejía.

Juan Sebastián Pedroza, hermano de otro futbolista, Juan Guillermo Pedroza, habló con este portal sobre sus aspiraciones en el 'león' luego de tres temporadas, y disputar 57 minutos en lo que va del segundo semestre.

¿Cómo asume este segundo semestre en Santa Fe?

Fue un inicio duro en el que empezamos con dos derrotas, pero vamos a seguir trabajando para corregir los errores que hemos cometido. Estaremos con la cabeza en alto para afrontar los partidos difíciles que se vienen contra Nacional y Millonarios.

¿Cuáles son sus metas?

Por el momento mi primer objetivo es consolidarme con Santa Fe y conseguir títulos que es lo más importante para la institución y para mi. Ya después de eso buscaré dar un salto para otro país. Lo primordial es consolidarme aquí y ganar títulos con Santa Fe.

¿Cómo toma que lleguen jugadores en su puesto llamados refuerzos?

Cuando llegan jugadores a la posición de uno con tanta experiencia y tantos partidos, como Alexander Mejía, lo que uno más quiere es aprender de ellos y tomar las cosas buenas para poder hacer lo que ellos han hecho en el fútbol.

¿Cuál es su referente?

En este momento en lo local me gusta mucho el estilo de juego que tiene y como viene jugando Larry Vasquez. A nivel Internacional, Iniesta y Xavi son mis máximos referentes. En la Selección me siento más identificado con Matheus Uribe, aunque Wilmar Barrios me gusta mucho.

¿Qué ha podido aprender de los jugadores de gran experiencia con los que ha compartido como Andrés Pérez y Alexander Mejía?

Mejía acaba de llegar y pienso aprender de él todo lo que pueda. Con Andrés Pérez tengo una muy buena relación, es una persona que te da consejos todos los días y te explica cosas que uno como joven no entiende o cree que se las sabe y no son así. Es una persona que ayuda mucho al crecimiento personal y profesional. Estoy contento de competir con ellos.

¿Cómo ha visto el mando de Harold Rivera en casi dos años al frente del equipo?

Harold Rivera es un muy buen técnico, siempre te da consejos, te explica y cuando uno no tiene la oportunidad de jugar te ayuda a tener paciencia. Me ha dado la oportunidad y espero seguir haciendo las cosas bien.

¿Cómo ha tomado el equipo la noticia del regreso de los hinchas a El Campin?

Todos estamos muy contentos, hace falta el grito de la hinchada y el apoyo. Como siempre uno con la hinchada cerca tiene más fuerza y ese plus para correr aún más y hacer las cosas de la mejor manera.