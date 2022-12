Jugador del Cúcuta y la millonaria sanción por simular: “¿Piensan que soy Messi y puedo pagar eso?”

Matías Rodríguez, mediocampista argentino que llegó para este semestre al fútbol colombiano, fue multado con 52 millones de pesos (15 mil dólares) por el Comité Disciplinario de la Dimayor. Así reaccionó ante la noticia.

Asombro, desasosiego y tristeza son los sentimientos de Matías Rodríguez en estos precisos momentos, después de la millonaria multa y las dos semanas sin poder jugar , debido a la sanción que recibió por simular una falta dentro del área durante el encuentro entre Cúcuta y Alianza Petrolera, por la cuarta fecha del fútbol colombiano.

“Es una locura. Considero que es injusto tener que pagar ese dinero y, además, no poder jugar dos semanas. Realmente quedé muy sorprendido”, le aseguró el mediocampista argentino a GolCaracol.com.

El nacido hace 26 años en la ciudad de Buenos Aires, todavía no puede creer la noticia. Es la primera vez que está pasando por este tipo de situación, desde que debutó en 2013 y tras los pasos por Chacarita Juniors (Argentina), Ferencváros (Hungría) y Universidad Católica (Ecuador).

¿Cómo fue la jugada por la que lo están sancionando?

“Entré al área y me hicieron penalti. Di un pase y, el contrario, me pisó y caí. Hubo contacto, esa es la verdad, por eso es injusta la sanción. Yo no simulé, sentí el contacto; hubo personas que lo vieron y el abogado del equipo tiene las pruebas”.

¿Van a apelar?

“Claro. Además, hubo una jugada en la que a Agustín Vuletich le pegaron un codazo en la nariz y no sancionaron nada. Ya está redactado el documento de apelación y hoy (jueves) tienen que mandarlo. Puede ser que me autoricen a jugar este fin de semana, entonces vamos a ver”.

En caso de existir una simulación, ¿considera justo que la multa sea 52 millones de pesos?

“No es una suma que corresponda a una simulación. No se puede cobrar más de 50 millones. No todos estamos en clubes grandes que pagan 10 mil, 20 mil dólares. Para mí tendrían que tener todos multas iguales. Manejan cifras muy desproporcionadas, esas cosas deberían cambiarlas”.

¿Qué haría en estos momentos con el dinero de su sanción?

“Es la primera vez en la vida que me pasa esto. Me agarró desprevenido. Recién llegado a Colombia y encontrarme con una sanción de tanta plata. Estamos hablando de 15 mil dólares. Pagaría varias cuotas de mi casa en Argentina. Mi bienestar económico se vería severamente afectado si está decisión se mantiene”.

¿Cómo se siente cuando hay otro tipo de sanciones que son multadas con un valor inferior?

“Es increíble. Hay jugadas que de verdad son con mala leche y no hacen nada; los multan con 400 mil pesos y a mí sí me van a sancionar con toda esa cantidad de dinero. ¿Pero qué piensan, que soy Messi y puedo pagar eso?”.

¿De ahora en adelante, va a jugar pensando que le puede caer una sanción de este tipo?

“En el partido uno no maneja emociones. Yo dentro de una cancha no pienso en eso. Son segundos que por ahí uno siente el contacto y se tira. Son momentos en los que uno se olvida de todas las cosas”.

