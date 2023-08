Jugadores de América dan la cara y apoyan masivamente a su técnico Lucas González

El panorama en el América de Cali está caldeado. La tensión se ha apoderado del ambiente, exacerbada por las protestas de los aficionados en la sede de Cascajal este sábado.

En medio de este contexto adverso, el conjunto 'escarlata' se encuentra en la preparación para su próximo partido contra Santa Fe, programado para el domingo, como parte de la octava fecha de la Liga II-2023 del fútbol colombiano. En un partido que será clave para el equipo dirigido por Lucas González, quien ha sido el centro de todos los señalamientos por parte de la hinchada de los 'diablos rojos'.

Frente a este panorama, los jugadores del equipo 'escarlata' realizaron una rueda de prensa conjunta para abordar los temas en cuestión. En esta conferencia tomaron la vocería Adrián Ramos, Luis Paz, Edwin Cardona Juan Portilla y John García, quienes respondieron a las inquietudes planteadas.

Uno de los puntos resaltados fue el voto de confianza entregado al entrenador Lucas González, una muestra de respaldo por parte de los futbolistas en medio de las dificultades que atraviesa el equipo.

Aquí las declaraciones de los jugadores del América:

Luis Paz

*Respaldo a Lucas González

"Hablamos entre nosotros, porque al final más que respaldar al 'profe' es respaldarnos a nosotros mismos, porque es el trabajo nuestro el que está en juego, adicional a lo que nos da el 'profe' acá".

*La responsabilidad de los jugadores

"Queremos demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de revertir esta situación, poner el pecho y salir adelante, salir de lo común que pasa en nuestro fútbol colombiano, que es que tras malos resultados sacamos al técnico, entonces queremos nosotros tener ese pecho en frente para poder cambiar esto y que dios mediante mañana se nos den los resultados y así poder respaldar el trabajo que hemos venido haciendo día tras día".

Edwin Cardona

*Respaldo a Lucas González

"Acá estamos todos para respaldar el proyecto que el 'profe' trae, que los directivos trajeron. Los únicos que podemos revertir esto somos nosotros. Nos conocemos del día a día, porque somos los que entrenamos. Pasamos más tiempo acá que con nuestras familias, y el venir acá es algo que han hecho pocos equipos en el mundo, pero nosotros creemos en el 'profe', en lo que nos ha implementado y como dijo 'lucho', nosotros tenemos que hacernos cargo porque nosotros somos los que salimos a la cancha. Él nos da las herramientas para hacerlo de la mejor manera, pero a veces los resultados no salen y el entrenador no puede ser siempre el culpable, así que estamos todos juntos y Dios quiera, podamos revertir esta situación".

Lucas González, director técnico de América de Cali, en medio de un partido Archivo de Colprensa

*Los errores que se han cometido

"Tenemos que ser conscientes, todos somos seres humanos y no podemos llevar al extremo en cinco partidos que van. El miércoles nos dejó una lección para todos y de los errores se aprenden".

Juan Portilla

*Siempre se castiga al entrenador

"Lo más común que pasa acá y sobre todo en Sudamérica es que cuando las cosas no se dan y los resultados no salen, el culpable es el técnico. Así como nosotros, ellos madrugan, trabajan y eso es lo que queremos manifestarle a los periodistas y a la hinchada que está inconforme y por obvias razones vienen a hacernos sentir esa inconformidad. Por eso estamos nosotros aquí para dar la cara"

*Asumir responsabilidad

"Dios no quiera, pero si los resultados no se siguen dando los culpables vamos a ser nosotros y si nos toca asumir la responsabilidad la vamos a asumir, ya seguramente los hinchas vendrán contra nosotros y con toda la razón. Si desde la parte dirigiencial tienen que tomar decisiones a nosotros nos tocará poner el pecho y asumir lo que venga. Ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir para dar la cara y manifestar que somos nosotros los que jugamos, que lastimosamente los resultados no se nos han dado, pero que tenemos toda la convicción y las ganas de sacar esto adelante".

John García

*Asumir responsabilidad

"Los responsables somos nosotros, aquí estamos los responsables de que las cosas no estén saliendo bien, que dentro del campo no fluyan las cosas a nuestro favor. No he tenido la oportunidad de actuar, pero creo en todas las personas que están acá, y estoy convencido de que ninguno de los que está acá sale al campo a perder, a querer hacer mal las cosas, entregar mal el balón, dejar de dar todo por la camiseta que está representando".

*Trabajo por el América de Cali

"Al final, por eso el escudo está al frente, porque nosotros vamos en pro de un escudo que está al frente de nosotros, el nombre en la espalda está en un segundo plano. Así que antes y después de esto, nosotros vamos a seguir siendo los responsables".

*Sin miedo a lo que viene

"¿Por qué deberíamos tener miedo cuando estamos haciendo un trabajo honesto? Yo no entiendo realmente, siento el dolor que siente un hincha porque nadie sufrió como personalmente sufrí el partido del miércoles, que lo que esté pasando nosotros no seamos capaces de resurgir de una situación de esto".

*Cuestionamiento sobre el temor

"¿Por qué tendríamos que sentir temor? Uno entiende la pasión, el amor. Ellos viven por todo lo que pasa al rededor del América, y uno entiende que América no es Cali o el Valles, es mucho más allá de Colombia porque tiene hinchada en todo el mundo. Pero también tenemos que entender que es una profesión y así como en cualquier profesión hay errores, somos humanos, hay aciertos, hay campeones y seguimos siendo humanos".