Los jugadores del Tolima protagonizaron el escándalo del día, a pocas horas de la ida de la final en la cual se enfrentaran a Millonarios, en el Manuel Murillo Toro, este jueves, desde las 8 de la noche.

Según informaron en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' los futbolistas del conjunto 'pijao' "dejaron de entrenar, fueron al hotel y sobre las 11:15 de la mañana decidieron abandonar la concentración hasta que lleguen a un acuerdo", expresó el periodista Nelson Enrique Ascencio.

Si bien aún no se conoce una versión oficial de los dirigentes, ni mucho menos del cuerpo técnico sobre dicha situación, que afecta lo que será la primera final del semestre, una fuente cercana al equipo tolimense comentó sobre lo sucedido.

"Los jugadores no llegaron a un arreglo con Gabriel Camargo en el tema de los premios. Dice Camargo que no tiene taquillas, no hay entradas para el club y eso es lo que se esgrime", contó una fuente cercana al equipo tolimense", informó la fuente consultada.

Desde 1982 @cdtolima tiene problemas con el tema de los premios y los jugadores. Tire y afloje cada vez se se juega una final. Hoy el equipo no entrenó y abandonó la concentración. — NELSON E. ASCENCIO (@ascencionelson) June 16, 2021