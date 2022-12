“Jugadores lloraron con video que hicimos para la final”, presidente del último título de Millonarios

Felipe Gaitán, quien duró casi dos años al frente de la institución ‘embajadora’, habló con GolCaracol.com sobre su paso por el club capitalino y ad portas de una nueva final para el cuadro albiazul, recordó los días previos a la consecución de la estrella 14.

“En los últimos 25 años el único presidente que ha salido campeón con Millonarios he sido yo. Ese título trajo muchas cosas buenas. Y esperemos que este domingo se ratifique”, con esas palabras se presenta Felipe Gaitán, a quien le bastó un año de gestión para entregarle la anhela estrella 14 a la afición azul.

El dirigente bogotano recordó para GolCaracol.com la semana previa a esa final en diciembre de 2012 frente a Independiente Medellín. Contó los pormenores y señaló que en la actualidad, continúa siguiendo de cerca el día a día de Millonarios.

¿Cómo fueron los días previos a la final contra Medellín?

“Yo me quedé en Bogotá recibiendo un premio que le entregaron a Luis Delgado. Jugamos en Medellín un partido que hubiéramos podido ganar pero que quedo empatado. Después de ese juego había mucha tensión en el equipo. Así que nos reunimos con Hernán Torres, ‘Chusco’ Sierra y Eduardo Silva. Entre los cuatro organizamos un asado y realizamos un video de todas las familias de los jugadores. Fue algo muy emotivo”.

¿Con qué recuerdo se queda de ese momento?

“Yo recuerdo que Hernán dijo que el video fue algo muy acertado. Me dijo que más de uno había llorado. Incluso decidieron ponerlo en el bus camino al estadio. Yo no me metía en las charlas previas a los partidos, entonces, fue algo que él me contó. Además, recuerdo que ese domingo era un día distinto al resto, todo Bogotá estaba azul”.

¿Qué premios se prometieron?

“Nos sentamos una noche con todos los jugadores. Fue algo diferente. Algo que no se hace en el fútbol porque a esas reuniones siempre van los referentes en representación de sus compañeros. Duramos bastante tiempo dialogando, pero al final fue algo bueno. A la plantilla le prometimos 2 mil millones de pesos y al cuerpo técnico 500 millones.

¿Dónde va a ver la final?

“El miércoles estuve en el estadio, como siempre. Y el domingo me reuniré con mis amigos en algún sitio”.

¿Le gusta el equipo?

“Me gusta mucho el cuerpo técnico, pero me parece que faltan jugadores de jerarquía en algunos puestos”.

¿Qué le dicen hoy en día los hinchas de Millonarios?

“Yo voy a casi todos los partidos. La gente me ha hecho homenajes, todas las barras me han regalado camisetas, cuadros, placas. Un día llegue a oriental y me aplaudieron. Me piden fotos, la gente me recuerda con cariño. Muchos me piden que vuelva”.

¿Es muy difícil ser presidente de Millonarios?

“Es un desafío porque aquí solo se vale ganar. Es algo grande, pero yo creo que con sensatez y haciendo las cosas bien se logra hacer una buena gestión. Nosotros tuvimos dos años de utilidades muy positivas. Pero es algo muy mediático y estas en el ojo de los hinchas y el periodismo. Son variables que toca manejar todos los días”.

¿Cuál es su relación con Enrique Camacho, su sucesor?

“Yo me hice accionista después de que salí. Hemos tenido encuentros, pero he evitado ir a las asambleas. Aunque me mantengo al tanto del día a día del club. Digamos que con Camacho tengo una relación amable, pero distante”.