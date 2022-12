Jugadores y cuerpo técnico de Nacional saldrán a vacaciones como consecuencia del coronavirus

El cuadro verde aseguró que a más de 215 trabajadores del equipo, entre deportistas, personal directivo, administrativo y logístico, los ha cobijado dicha figura.

Atlético Nacional informó este jueves que la plantilla de jugadores y el cuerpo técnico saldrán a un periodo de vacaciones, entre el 2 y el 9 de mayo del presente año.

“Esta determinación se implementa dentro del proceso permanente de revisión de alternativas que permitan sobrellevar de la mejor forma los impactos de la crítica situación global asociada a la propagación del COVID-19 y ante la consecuente incertidumbre frente al reinicio de la Liga”, explicó el equipo verde en el comunicado.

“El período de vacaciones anticipadas hace parte de los mecanismos contemplados por las leyes laborales, en particular de los mencionados por las circulares No. 21 de marzo de 2020 y No. 33 de abril de 2020 expedidas por el Ministerio de Trabajo”, agregó el club.

“Le pedimos a la Federación y Dimayor que certifiquen cuánto han transferido a los clubes”

Nacional aseguró, además, que a más de 215 trabajadores del equipo, entre deportistas, personal directivo, administrativo y logístico, los ha cobijado la figura de vacaciones anticipadas y “han recibido la remuneración correspondiente”.

“La directiva del club continuará trabajando en la búsqueda de estrategias que le permitan optimizar sus recursos para superar esta emergencia de la mejor manera, siempre dentro del máximo respeto por las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para sobrellevar esta crisis, la legislación actual y la filosofía de armonía con sus grupos de interés y colaboradores”, concluyó el club.

