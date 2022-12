“Jugando bien, mal o regular, lo importante era ganar”: Hernán Torres

El entrenador del América de Cali destacó la importancia del triunfo que el América logró este sábado por 2-0 frente al Envigado, el cual los coloca en la novena posición de la Liga Águila 2017.

“Era muy importante ganar, jugando bien, mal o regular. No fue un partido claro, pero había que ganar”, afirmó tras finalizar el juego el entrenador del América de Cali.

Torres admitió que su conjunto no cumplió con sus expectativas en el juego, "el equipo no me dejó preocupado, a pesar de que no tuvimos la fluidez y la intensidad que yo quería".

América de Cali solo hizo una modificación en su plantilla en todo el encuentro, el de Angulo por Farías, y Torres explicó cuál era su plan con la sustitución, "el cambio de Angulo era para quitarles la pelota, de lo contrario habría llegado el empate".

El conjunto ‘escarlata’ suma 15 puntos en la Liga Águila 2017 y la próxima fecha enfrentará al Atlético Huila, como visitante.