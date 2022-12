¿Jugar la Liga a puerta cerrada en Colombia? El "no rotundo" de un reconocido médico

Germán Alberto Ochoa dejó claro en charla con GolCaracol.com que ese es su concepto personal y no compromete en nada la posición del América de Cali, club al que le presta sus servicios.

Mucho se viene hablando en la última semana de un protocolo de salubridad y logística que le entregarán el próximo lunes la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor al Gobierno Nacional, explorando posibilidades de que la Liga vuelva a jugarse a puerta cerrada.

En ese orden de ideas resulta fundamental conocer el concepto de un médico, que consultó este viernes GolCaracol.com. Germán Alberto Ochoa dio su impresión como profesional y aclaró que no compromete al América de Cali, club del que hace parte en el cuerpo técnico.

Desde el aspecto médico y en tiempos de coronavirus, ¿qué opinión tiene de la posibilidad de volver a jugar así sea a puerta cerrada en el fútbol colombiano?

"Aclarar que mi comentario es estrictamente personal y no hace parte de una postura institucional. Me refiero al América de Cali. Considero que es imprudente desde todo punto de vista reanudar toda actividad de contacto, reanudar la competencia porque las condiciones no son adecuadas. No es solo que 11 contra 11 compitan a puerta cerrada. Esto genera un tema mucho más complicado que esto, hay una logística donde para poder hacer una competencia se necesita el concurso de muchos actores. Eso facilita y patrocina mayor contacto cuerpo a cuerpo entre los actores de este tema. No entiendo la precipitud de reanudar un torneo, sin las condiciones elementales de seguridad. Lo primero, las ARL no creo que vayan a aceptar que se reanude el torneo, las ARL son los responsables directos de la salud de los empleados. Las EPS no van a asumir la responsabilidad, tampoco, de eventos e infecciones en los deportistas. Me parece poco sensato e imprudente retomar la actividad . Sé que el tema económico es trascendental, vivimos una situación complicada, pero la salud y seguridad de nuestros atletas y deportistas debe ser prioritario. No estoy de acuerdo de que se reanude la actividad a puerta cerrada, porque es correr un riesgo inaceptable".

Se conoció que hay un protocolo que se le va a presentar al Gobierno, ¿a los médicos de los equipos les han consultado al respecto?

"No ha habido una comunicación oficial y directa en el tema. La Asociación de Médicos de Deporte viene haciendo un trabajo juicioso en este tema, tratando de elaborar un formato para desarrollar la posición de los médicos del fútbol, eso va tomar unos días mientras se estructura. Lo importante es tener precaución y ser responsables de la salud de los atletas y de la población en general. Considero con firmeza que no es prudente que vuelva ahora el fútbol colombiano, no es sensato, no es inteligente".