Julián Benítez, el delantero paraguayo que quiere Santa Fe

El técnico ‘cardenal’, Gregorio Pérez, habló con la prensa paraguaya y confirmó que están muy cerca de cerrar la transferencia del atacante ‘guaraní’.

“Es ya casi seguro que se llegará a un acuerdo con Julián Benítez, me dijo el presidente César Pastrana que con Olimpia está muy adelantado todo para que Julián venga a Colombia”, expresó Pérez en charla con ‘ABC Cardinal’, de Paraguay.

“Conozco bien a Julián Benítez, me gustaría hablar con él. El Presidente me preguntó si me interesa y por supuesto le dije que sí”, reveló el adiestrador uruguayo.

En 2017, Benítez, de 30 años, disputó 29 partidos oficiales con Olimpia y convirtió cuatro goles.

Hasta el momento, Santa Fe ha anunciado la llegada del delantero uruguayo Ruben Betancourt; además, regresa el volante Armando Vargas.