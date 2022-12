Julián Vásquez: “Como hincha del América me da vergüenza las cosas que pasan en el club”

El exjugador y quien consiguió dos títulos ligueros con el cuadro ‘escarlata’, charló con GolCaracol.com sobre la salida de Alexandre Guimaraes y la posible salida de jugadores importantes del plantel actual.

Julián Vásquez es voz autorizada en el América de Cali, sus goles y los dos campeonatos que consiguió con la camiseta ‘escarlata’, en 2001 y 2002, hablan por sí solos. El exjugador fue crítico con la manera en la que se manejó la inminente salida de Alexandre Guimaraes.

Además, en diálogo con GolCaracol.com, mostró su preocupación también por cómo quedará la base de un equipo que, cuando pueda regresar el fútbol, tendrá que encarar la Liga y la Copa Libertadores.

Vásquez, además, y con tono de experiencia habló de los actuales atacantes del América de Cali, quienes fueron fundamentales en la obtención del título de 2019-II.

¿Cómo veía el proceso que traía el América?

“Es muy importante que América haya vuelto a quedar campeón, la hinchada se lo merece, porque es la mejor del país y todos disfrutamos de ese título”.

Usted fue goleador, ¿qué opinión tiene de los actuales delanteros?

“Fueron jugadores fundamentales en el título del equipo, con sus goles, asistencias, futbolistas de calidad que aparecieron en momentos cruciales y eso marca la diferencia entre un equipo normal y otro que es decisivo”.

¿Le preocupa la posibilidad de que se vayan varios jugadores del plantel actual?

“Fueron jugadores que marcaron la diferencia e hicieron que el título se obtuviera gracias a ellos, porque eran los de los goles y los desequilibrantes, será una base difícil de reemplazar, considero yo”.

¿Qué opinión tiene de la sorpresiva salida de Alexandre Guimaraes?

“A mí me da vergüenza como hincha que este tipo de cosas sigan ocurriendo en el América, ya pasó con el ‘Tecla’ Farias, con el ‘Polilla’ Da Silva, ahora con Guimaraes, la forma en la que se dio manejo, suspenderle su contrato, no llegan a un acuerdo y es el técnico campeón, se puedo no llegar a un acuerdo, pero es la forma en la que se maneja la situación. Hay que tener gratitud, está demostrado que estos últimos dueños no tienen gratitud con la gente que les ha brindado y les ha dado una mano en los momentos más difíciles. Es el tacto, la educación que se perdió en el América”.

Se habla mucho de los sueldos de los jugadores, ¿qué piensa de eso?

“Puede haber jugadores que ganen mucho, pero se lo han ganado, no tienen un contrato elevado por capricho, tienen historia, un recorrido, han marcado la diferencia. El fútbol es una empresa donde hay futbolistas que ganan poco y otros mucho. Pero eso depende de su importancia en el equipo y su trayectoria y todo eso se les debe respetar de manera educada”.

¿Cree que el América pudo hacer un esfuerzo mayor para retener a sus figuras?

“Va a bajar el nivel indiscutiblemente, y hay que tener en cuenta que todos sabemos que por el tema de la pandemia los ingresos disminuyeron, pero América recibió 3 millones de dólares por Copa Libertadores, son unas por otras, por eso de pronto pudieron hacer un esfuerzo para mantener a estos jugadores y al cuerpo técnico”.

