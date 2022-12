Julio Comesaña: “A mí no me sorprendió nada de ellos, hicieron lo mismo que en la fase regular” Picante e incisivo con el decir: “A mí no me sorprendió nada de ellos”, fueron las palabras de Julio Avelino Comesaña luego del triunfo 1-0 de Junior sobre Pasto, este sábado.