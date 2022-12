Julio Comesaña: "A pesar de la irregularidad, encontramos el Junior que queríamos"

El técnico del cuadro ‘tiburón’ aseguró que será un partido inédito entre dos equipos históricos y aclaró que a pesar del semestre inestable, el equipo se fue adaptando y encontró la sintonía.

Julio Comesaña tiene claro que la final de la Liga Águila II contra América va a ser una definición entre dos grandes del fútbol colombiano y no va a haber cabida para las especulaciones.

Publicidad

El estratega uruguayo aseguró, en la rueda de prensa previa al partido contra el equipo vallecaucano, que el encuentro entre los dos equipos será parejo y auguró desde ya un partido interesante.

El técnico también comentó que a pesar del semestre irregular que se hizo el “equipo se fue adaptando a la idea de juego y que a pesar de la inestabilidad y las dificultades que se dieron en esta liga nunca se dejó de soñar con llegar a la final”.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Por último, Comesaña habló de su rival y mencionó que tienen un buen juego y aseguró que será un partido lleno de estrategia.

Publicidad

El balance del semestre

“Nosotros tuvimos un semestre inestable e irregular en las primeras diez fechas tuvimos muchas dificultades, pero no dejamos de soñar en llegar a la final, recompusimos el equipo y encontramos el fútbol que necesitábamos, hubo inestabilidad, pero construimos el Junior que queríamos”.

Publicidad

La final

“Esperamos hacer un juego que estén representando el nivel del equipo en sus mejores momentos, no hay mañana son dos partidos en los que no se puede especular y esperamos mostrar la mejor expresión futbolística igual que el tema emocional y que bueno tener el estadio lleno porque nos da fuerza extra que local lo tiene a favor”.

El juego

"Nosotros no vamos a hacer nada diferente, nuestra forma de marcar, de jugar yo pienso que controlar un adversario es tener orden y tener disciplina y tener los aspectos colectivos e individuales del rival y defendernos con la pelota. Las preocupaciones son las normales de un equipo frente a una final".

Publicidad

Luis Fernando Muriel, 58 minutos en la victoria 3-0 del Atalanta sobre el Brescia, por la Serie A

El juego que cree que hará América

Publicidad

“Se me ocurren cosas que América puede hacer, pero como rival grande que es va a salir a jugar y va a atacar desde su estilo. Es un equipo que contrataca, se protege muy bien y mantiene un equilibrio defensivo y no se regala y no creo que hagan nada diferente en su juego y nosotros vamos a hacer lo mismo y con lo mejor que tengamos ganar la final”.

“Mi mejor año y el más ganador”

En tanto, el guardameta Sebastián Viera, capitán del equipo ‘tiburón’, dijo que 2019 ha sido su mejor año en el equipo y el más ganador también.

“En lo personal creo que este es mi mejor año en Junior y el más ganador, ha sido muy regular. Empezamos con la Superliga, la Liga del primer semestre y ahora estamos terminando con la valla menos vencida. El trabajo que se ha hecho no es solamente por mí, sino por todo el grupo”

“Vivo esta final como si fuera la primera, con las mismas ganas, la misma emoción, pero manejando la ansiedad y con la experiencia. Sabemos que las finales son peleadas”, agregó.

Publicidad

Zidane: “Es una pena la lesión de James, contaré con él cuando vuelva, sabemos el jugador que es”

Sobre su rival en la final, el América de Cali, afirmó que “es un equipo parejo en todas sus líneas, por algo ha hecho esa cantidad de puntos, así que es un rival de mucho respeto, un digno rival para una final, y tiene jugadores desequilibrantes en la parte de arriba. Intentaremos estar muy concentrados”.

Publicidad

Por último, el uruguayo entregó su opinión sobre el VAR, que se estrenará en esta final de la Liga Águila-II 2019.

“Para mí en lo personal el VAR es bueno. En la Sudamericana pasada jugamos bastantes partidos con el VAR y estamos un poco más acostumbrados. Es un sistema que da transparencia, se ven más los detalles y nosotros debemos estar preparados porque nos puede jugar a favor o en contra”, concluyó.