Julio Comesaña: "Actualmente en Junior no he visto temas de alcohol o de trasnocho, eso no lo veo"

Uno de los equipos que ha tenido resultados adversos en las dos primeras fechas de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano ha sido Atlético Junior , que el miércoles pasado perdió por la mínima diferencia, en el estadio Metropolitano, y antes también cayó contra Pereira. Esos son atenuantes para que hayan venido críticas de parte de la prensa y un marcado inconformismos de parte de sus aficionados.

Para hablar de esos temas relacionados del club barranquillero, hace pocos minutos en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', entrevistaron a Julio Comesaña, quien trató de explicar lo relacionado con el alto número de lesiones que existen en la plantilla y de lo que viene en los cuadrangulares.

A continuación las declaraciones de Julio Avelino Comesaña, técnico de Junior:

¿Pudo descansar a pesar de la derrota?

“Yo duermo si termino muy cansado, eso sí, yo me levanto temprano y con mucha energía, y en la tarde si le agarro la bajada un poco. De salud estoy bien y tuvimos una mañana agitada, con trabajo de recuperación con los que jugaron, luego revisar algunas cosas con los médicos, con algunos jugadores que terminaron con molestias, tendremos los resultados a última hora de la tarde. Esperemos de aquí a mediodía de mañana tener la información de con quién contamos”.

¿Cuál puede ser la causa que afecta el físico de la plantilla?

“Quiero descartar el tema de la alimentación y del cuidado personal de los jugadores, no por ser amigo, sino porque la situación actual, quiero hablar de estos dos meses que estoy en el club, hemos vivido concentrados”.

*Sobre el comportamiento de los jugadores

“Salieron hoy al mediodía del hotel y entramos en la noche, no creo que por un día y medio que estén en casa sea malo, no tengo inconveniente con el alcohol o trasnocho, si partimos que en el primer torneo fue eliminado y descansaron una semana, entrenaron la siguiente y luego volvieron a jugar”.

¿Cómo administra y escoge el once titular?

“Tengo que resolver quién juega, ver cómo vamos a jugar y no hacer un papelón, son las cosas que uno mira. Yo no estoy entregando o alejándome, no digo que no importa los resultados, nosotros tomamos la decisión de ir por la liga, de entrar a los ocho y por la copa, pero de pronto nosotros, digo yo, porque yo se en que condiciones estaba el equipo no soy tonto, uno se da cuenta. Son muchos años viendo jugadores de fútbol, entonces uno a veces quiere ir por todo, pero no tiene cómo ir por todo, y a veces se deja arrastrar por la pasión, y la gente a veces no sabe ni quién va a jugar. Ayer tiramos a la cancha a dos jóvenes, si los pongo se ponen bravos, si no los pongo, también”.

¿Qué opinión tiene sobre la plantilla del club?

“No es un plantel diseñado, es una bolsa de jugadores, en algunas posiciones muchos jugadores. Hay otros jugadores como Fuentes o Ditta, decían que fuentes era un desastre, conmigo nunca lo fue. Estoy mirando desde 2022 a acá, pasaron tres cuerpos técnicos, conozco el club y tengo que tomar decisiones”.

*Sobre el estilo de juego del equipo

“La propuesta mía, es que yo respetaba todo, pero esa manera de jugar yo no la conocía, porque dije que el equipo debía reencontrarse con la pelota y manejar los ritmos de otra manera”.

¿Qué decirle a la afición del Junior?

“Yo lo único que le puedo garantizar es que nosotros no nos vamos a entregar, porque no queremos hacer papelones, no estamos hablando de ser campeones, estoy viviendo la realidad, lo que no podemos es entregarnos, porque el temor de uno cuando entramos a los ocho es no estar a la altura del compromiso. Y cuando a uno lo eliminan rápido lo agarran a uno de bobo, el arbitraje lo desfavorece a uno, todo es contra, y uno es candidato a perder, yo no quiero vivirla más”.

*Sobre la derrota en manos de Millonarios

“Perdimos con el mejor, nos hizo un gol de penal, y con uno de fuera de lugar, no perdí con el último de la tabla”.