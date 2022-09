Julio Comesaña: "Con los jugadores de Junior no es de imponer, es de sacar lo mejor de ellos"

Junior comienza una nueva etapa con un ‘viejo conocido’, Julio Comesaña, quien regresó por décima vez a dirigir al equipo barranquillero.

Tras su presentación, este lunes, el estratega uruguayo atendió a ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ para hablar de cómo encontró al plantel ‘tiburón’, de su actualidad, y mucho más.

“Yo digo que este equipo, para tratar de resumir y no extenderme, yo diría que el equipo quizás no ha logrado estabilizar su rendimiento, su juego, ha tenido partidos muy buenos, y ha tenido partidos que no ha podido imponer su juego. Tiene una manera de atacar y de defender, que se comparta o no es otra cosa. Son cosas que se deben mantener y le hacen bien al equipo, y lo otro es hablar lo que les cuesta, lo que no les gusta, porque esto no es de imponer sino tratar de sacar lo mejor de ellos”, afirmó de entrada analizando el presente del Junior.

Acá más declaraciones de Julio Comesaña:

*¿Quién lo llamó para volver?

“Yo aquí en ese tema uno debe tener claro que Fuad es la persona, sin aceptación de él, respaldo de él no hay nada. Después la importancia de Antonio que tiene muchos años, ha sido presidente y un poco más adelante de los últimos años, Arturo. Es una decisión de consenso entre ellos, pero uno debe reconocer que siempre es Fuad, si dice no, es no, si dice sí, pues sí. Las decisiones son de la familia Char”.

*¿Alguna vez volvió y le tocaba decidir algo importante, así como le tocará en la Copa Colombia?

“Cuando luché el descenso fueron dos o tres días antes de jugar en Bogotá con Millonarios, que fuimos allá y nos fue bárbaro, perdimos 3-0. Ese día fue terrible, porque me dejó una sensación que el jugador no levantaba las piernas del piso. Afortunadamente después fuimos recomponiendo el camino”.

*En su tiempo él recomendó a Juan Cruz Real

“Yo alguna vez hablé con Antonio, cuando estaba por venir él (Juan Cruz Real) ya estaba casi hecho, pues tengo una buena relación con Antonio, no solo por el fútbol. Le habían dado buenas referencias, yo le dije que sí, que no era amigo de él, que lo conocía cuando lo enfrenté, que había pasado por otro equipo complicado como América y al final consiguió lo que quería, me parecía que además de ser un hombre joven, me parecía bien”.