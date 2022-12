Julio Comesaña daría marcha atrás: "Es muy probable que retire la tutela" contra Iván Duque

El entrenador de Junior de Barranquilla se pronunció de manera breve sobre la acción que tomó la semana pasada alegando el derecho al trabajo. Los mayores de 70 años tienen restricciones nacionales por el coronavirus.

En las últimas horas tomó fuerza la versión que indica que Julio Avelino Comesaña, técnico de Junior, retirará la acción de tutela que interpuso en contra del presidente Iván Duque y de Fernando Ruiz, ministro de Salud, y a la que acudió para poder ejercer su profesión, pese a tener 72 años, ante las restricciones que se decretaron en el país para hacerle cara a la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, este martes, Comesaña atendió de manera breve al diario 'El Heraldo' y comentó que "estoy reuniendo las garantías para retirarla, no lo he hecho, pero es muy probable que lo haga, estoy reuniendo todo lo que me respalde para hacerlo”.

Cabe indicar que Junior emitió en días pasados un comunicado en el que aseguró que no estaba de acuerdo con la tutela de Comesaña.

