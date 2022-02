Julio Comesaña: “Desde el segundo gol de Once Caldas, ellos escondieron balones, se tiraban al piso”

Julio Comesaña habló en rueda de prensa luego de la derrota 2-1 de Medellín con Once Caldas, en la fecha 4 de la liga del fútbol colombiano 2022-I.

De entrada, el técnico del cuadro antioqueño analizó lo que fue el compromiso de este viernes, en la cancha del estadio Palogrande.

“Es una jornada que termina sin reproches para nadie, porque lo que vinimos a hacer, la propuesta se cumplió, recibimos un gol que no debimos recibir, son cosas del fútbol, ocurren a veces a favor a veces en contra, y el segundo es un remate, pega en un jugador de nosotros y le cae a Ménder. Enfrentamos un gran rival, pero me queda la sensación que no fuimos inferiores”, dijo de entrada.

Además, Comesaña se refirió a los resultados que viene consiguiendo su Medellín, de local y visitante, que son totalmente diferentes.

“Afuera iremos tratando de encontrar el camino de los resultados, de local tenemos dos victorias y sin recibir goles. Si vamos a hacer un juicio sobre el trabajo realizado, estamos en pañales, es propio porque los equipos no se arman de un día para otro”, afirmó.

Para finalizar, el técnico del elenco ‘poderoso’ criticó la actitud de los rivales, en el tramo final del compromiso de este viernes.

“El final del partido no me gustó nada, desde el segundo gol del Caldas, tirando la pelota, escondiendo los balones, estamos grandes y de esa época estamos lejos, y eso no es. Jugadores tirados en el piso, desde afuera les decían que no se levanten, ni que estuviéramos jugando la final del campeonato del mundo”, concluyó Julio Comesaña.