Julio Comesaña, DT de Junior: "Cuanto menos nos quejemos mucho mejor, no es bueno para el grupo"

Este miércoles, Julio Comesaña, técnico de Junior de Barranquilla, se refirió al significado que tiene el hecho de no tener la posibilidad de hacer entrenamientos colectivos, ante la pandemia del coronavirus que se vive en nuestro país. Y todo esto, ante la responsabilidad de jugar la Copa Libertadores, el próximo 17 de septiembre de visitante frente a Barcelona, en Ecuador.

"Pues a uno le dicen entrene individual, entrene individual...Pero es una experiencia, un aprendizaje lo que venimos viviendo. Ahí lo vamos llevando bien", indicó Comesaña inicialmente.

El experimentado técnico agregó que "se han hecho trabajos, que me parece que han sido interesantes. No es con la misma intensidad, ya que es individual. Nos va a quedar faltando ritmo, pero viene ese partido contra Barcelona que es crucial para nosotros y para ellos. Es para buscar chances arriba, para buscar Sudamericana o si no se tiene nada".

En medio de las dificultades, Comesaña se notó resignado con la situación actual. "Lo que se viene día a día es seguir trabajando, pero hemos tenidos problemas musculares con algunos jugadores. Ellos recibían entrenamiento virtual, se les hacía seguimiento; pero también hacían otras cosas como salir a correr a una zona verde, porque no les alcanzaba estar o lo que hacían en el balcón o en la sala de la casa. Pero más allá de todo, cuanto menos nos quejemos mucho mejor, ya que no es favorable el ambiente interno".

Para finalizar, el timonel de los barranquilleros aseguró que "para enfrentar a Barcelona hay que tener en cuenta que ellos han jugado cinco o seis fechas, vienen con ritmo y para nosotros va a ser clave la estrategia de partido, elegir a los hombres que mejores estén, todo muy pensado, también en caso de necesitar relevos. Todo que lo podamos prever debemos hacerlo y lo que no, hay que resolverlo en el campo".