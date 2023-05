Julio Comesaña: "El fútbol me dio muchas cosas, me enseñó a caminar por la vida"

"El fútbol me dio muchas cosas, me enseñó a caminar por la vida. Son 60 años en el fútbol como jugador y entrenador, tengo mucho por agradecer". Esas palabras fueron de Julio Avelino Comesaña, quien anunció que se retira oficialmente de su actividad de técnico en nuestro país. Esto en una amplia entrevista que le concedió a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' y en medio de algunos rumores que indicaron que era candidato para dirigir al Unión Magdalena.

El colombo-uruguayo, de 75 años, ya quiere tener tranquilidad y disfrutar de su familia, ya que es evidente que el fútbol profesional es demandante y necesita de tiempo para poder estar pendiente de cada detalle que se requiere, con el fin de conseguir buenos resultados. Además de entablar relaciones con futbolistas, árbitros y otras personas cercanas a este espectáculo.

"No quiero seguir en ese ritmo del desespero, si bien siempre discutimos con los árbitros lo que está pasando hoy en día es terrible, los jugadores, la mayoría no conoce las dimensiones del terreno, el reglamento del fútbol en detalle no lo miro, entonces yo digo para dónde va esto", complementó Comesaña en la charla distendida con el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet.

Además de eso, el experimentado hombre de fútbol complementó y dijo que "hace bastante tiempo lo venía pensando que ya venía la hora de dejar de estar en la cancha todo el tiempo y pasaron estas cosas que pasaron, en los últimos equipos que estuve y eso me llevaron a tomar una decisión. Opté por tomar esta decisión, estoy en una etapa de transición, ahora estoy revisando muchas cosas".

Otras declaraciones de Julio Comesaña:

*Su primer juego como DT:

"El primer partido que dirigí fue con el DIM en el Atanasio Girardot contra el Rapid de Viena, en 1983. Estuve asistente del 81 al 83".

*El jugador que más le impactó:

Mencionó al 'Pato' Aguilera, quien dijo que por todo, pero especialmente porque tiene un "corazón grande, es generoso. El 'Pato' fue genial".

Pero cuando le consultado por la mesa de periodistas sobe cuáles eran los jugadores que más lo complicaron sobre su paso por el banquillo técnico, el popular 'Pelo e' burra' afirmó que yo tuve "algunos muy 'bandidos'", ellos no refuerzan al esfuerzo, son ganadores".

¿De qué equipos fue técnico Julio Comesaña?

En nuestro país fue en donde desarrolló gran parte de su carrera como técnico Julio Comesaña, quien se sentó en los banquillos de clubes como Medellín, Deportivo Cali, Pereira, Junior, Santa Fe, Tolima, Unicosta, Patriotas, y Real Cartagena. A nivel internacional fue DT de equipos como Guaraní, de Paraguay; Danubio, Racing y River Plate, de Uruguay; Colón, de Argentina; y Unión Española, de Chile.