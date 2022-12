Julio Comesaña: “El Pibe’ me felicitó por el cumpleaños, me puso todo bien, todo bien”

El entrenador colombo-uruguayo cumplió este martes 72 años y habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre diferentes momentos curiosos de su vida profesional, desarrollada en su carrera en nuestro país.

En una charla abierta y sincera, Julio Avelino Comesaña atendió una llamada del espacio radial que dirige Javier Hernández Bonnet, justo en el día de su cumpleaños y justo en la antesala del juego de Copa Libertadores entre Junior e Independiente del Valle, en Ecuador.

“Hoy me han saludado mis hijos, mis familiares, pero no he acabado de agradecer todos los mensajes. Hasta altas horas de la noche seguramente vamos a estar en esas”, dijo Comesaña.

También reconoció que “El ‘Pibe’ (Valderrama) también me escribió, me puso todo bien, todo bien”.

El entrenador de los ‘tiburones’ también recordó episodios polémicos y curiosos como una vieja pelea con Jorge Luis Pinto, en el año 2006, en un duelo entre Real Cartagena y Cúcuta Deportivo.

“Nos encontramos en un Sudamericano con Pinto y me dijo es que me vas a pegar y yo le dije: vos sos el que le quiere estar pegando a todos. Finalmente, me invitó a almorzar y terminé pagando yo”, agregó Comesaña.

