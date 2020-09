Julio Comesaña: "El video de Teófilo Gutiérrez nos dolió a todos, no me gusta que haga eso"

"Se han dicho muchas cosas, lógicamente hay cosas alejadas de la realidad. A todos nos dolió lo de Teófilo Gutiérrez, hablando como hablo en ese video, él es temperamental, difícil, tiene sus reacciones, pero son cosas de manejo. Lo hablo claro, no le mando razones, así ha sido siempre", explicó el colombo-uruguayo Julio Comesaña este miércoles, sobre las razones de su partida del banquillo de Junior de Barranquilla.

El experimentado entrenador agregó que los dirigentes ya sabían que él se iba a ir al final de este año, pero que su decisión se adelantó.

"No fue cosa de que yo dijera que me iba si se quedaba 'Teo', no soy persona de eso. No me voy por lo que dijo 'Teo', él verá; pero me duele porque eso afecta la imagen del club. No me gusta que él haga eso. Hay cosas de las que hay que tener cuidado", agregó Comesaña.

El colombo-uruguayo también contó detalles relacionados con un encuentro que tuvo con los dueños del Junior y en que él tocó el espinoso del mensaje amenazante y grosero del atacante, en las redes sociales y posterior a ganar el título de la Superliga.

"Tuve una reunión con Antonio y Foad (Char), ahí salió el tema de Teófilo. Yo lo traté, pero no dijo echen a 'Teo'. Creo que la institución debe hacer presencia en estos casos. De la misma manera que hizo en el caso mío de la tutela (pidiendo poder trabajar en medio del coronavirus), y que aseguraron que no estaban de acuerdo. No pelee con la dirigencia, esa fue una posición mía", agregó.

Para finalizar, Julio Comesaña analizó lo que creo pertinente para el futuro del tradicional cuadro barranquillero. "El club tiene la oportunidad de revisar todo, no soy el dueño del club, una cosa es ser empleado, otra ser el dueño. Junior debe analizar bien, se viene un año con muchas incertidumbres, no quisiera estar en el pellejo de ellos".