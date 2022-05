Julio Comesaña: "En el fútbol colombiano se hacen cosas como arreando ganado y no es así"

Independiente Medellín le apostó a la vida, a proteger a sus jugadores y esa fue la razón por la que no decidió viajar al duelo contra Jaguares, en Montería, el pasado fin de semana en partido válido por la fecha número 19 de la Liga del Fútbol Colombiano. El cuadro antioqueño envió a la Dimayor una petición para aplazar el compromiso, no obstante, ésta no fue aceptada y finalmente los tres puntos fueron dados al cuadro costeño.

Este jueves en charla con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el entrenador de Independiente Medellín, Julio Comesaña, habló sobre la determinación final del mayor ente del fútbol profesional colombiano. Aseguró que les hubiese gustado disputar el compromiso, pero al final no se pudo.

"Ganancia, ninguna, lo que queda es el manejo de la situación, el dolor de no poder jugar un partido que queríamos jugar y la situación del momento nos llevó a renunciar al viaje. Lo único que puedo decir es que yo tengo todo muy claro lo que se habló porque estaba presente, nos quedamos después del almuerzo con los dirigentes y con los jugadores, todos sabemos lo que se habló y lo que se dijo, pensamos que de pronto podría haber un aplazamiento del partido, algún día que se pueda, y no resultó. Se decidió así, le dieron los tres puntos a Jaguares sin haber jugado, a nosotros nos quitaron la posibilidad de jugar un partido y pelear los tres puntos; la vida continúa, no hay problema y en el camino nos encontramos", dijo de entrada el timonel del cuadro antioqueño.

Y sobre lo mismo, agregó que desde el conjunto rojo de Antioquia tomaron la mejor decisión posible, pues primero era la vida por encima del conflicto de intereses. Si bien para el presidente de la Dimayor era una decisión difícil de tomar, el de aplazar el compromiso por temas de calendario, Comesaña complementó que se pudo haber resuelto de otra manera.

"Lo que considero es que cuando una sociedad está en la situación que está viviendo en este momento, hay temas políticos en juego, hay situaciones de violencia y pasan estas cosas. El gobierno no puede ceder a que se paralice el país, pero creo que hay que tomarlo con calma, con tranquilidad, entender y aceptar muchas cosas, entender que hacemos parte de una sociedad y que no somos ajenos a todo eso y cuanto menos calentemos las cosas mejor. Sé que era una situación incómoda y muy difícil para el presidente de la Dimayor por el tema del calendario, pero creo que se pudo manejar con más tranquilidad; Medellín hizo lo que creía que debía hacer, el club tiene que proteger y cuidar a su gente, sus jugadores; fuimos sancionados y el club lo aceptó, no hay ánimo de revancha".

Cuando fue consultado de qué pensaba del por qué otros futbolistas del medio no se refirieron a la situación y apoyaron a Medellín, Julio Avelino fue contundente: "Tendríamos que ir a fondo, llevo muchos años en Colombia, yo me formé en otra cultura, pero hay otras cosas que cuestan a los muchachos como es defender los derechos, no es que porque no se les permita, es un tema cultural, debemos ayudar a que los jugadores entiendan que tienen derecho a defender sus derechos y que también deben cumplir sus obligaciones como ciudadano. Cuando uno está acostumbrado a callarse y no a decir las cosas, empiezan los problemas. Tengo claro que hay comportamientos que hay que modificar, pero el tema de fútbol no es el tema de la pelota nada más".

Sobre si observó lo que pasó en Montería, puesto que Jaguares se presentó en el terreno de juego junto a la terna arbitral, Comesaña sostuvo que "no quise ver nada ni antes ni después porque estaba dolido, estábamos en el hotel a unas cuadras del aeropuerto almorzando, nos quedamos porque no estaba decidido el viaje y menos no viajar, estábamos buscando la solución porque nosotros estábamos concentrados para jugar; faltaban dos horas para viajar. No es que nosotros estábamos premeditados, que nos fuimos para la casa, pasó lo que pasó y lógicamente que la gente se calienta un poco, entiendo que era una situación difícil para las autoridades, pero en el fútbol colombiano se hacen cosas como arreando ganado y no es así".

También fue consultado sobre el resultado final del partido contra Jaguares, dado en el escritorio, le puede afectar más adelante, dijo: "No hay duda en la diferencia de gol, es un 3-0, pero es probable que en el recorrido de las finales se pueda dar esa situación y que perjudique a otros, di vuelta a la página, sé que se manejan así las cosas, cuando un equipo pide no jugar y el otro no lo permite aplazar, esas ventajas estúpidas que tomamos, que creemos que somos muy vivos y le hacemos daño al espectáculo y nos hacemos daño a nosotros mismos".