Julio Comesaña, entre una particular forma de preparar los juegos y la crítica al sistema de la Liga

Independiente Medellín sacó adealante un partido frente a un rival complicado. Este miércoles 16 de febrero, venció 2-0 al Junior de Barranquilla, en el estadio Atanasio Girardot, bajo un espectacular marco con miles de hinchas presentes. Frente a ello, el director técnico del 'poderoso', Julio Comesaña, habló en rueda de prensa.

En sus intervenciones no ocultó su felicidad, resaltando la labor de cada uno de sus dirigidos. Además, reconoció el nivel de exigencia que implicaba el rival de esta noche. Por último, reveló una estrategia que utilizó el día anterior en la preparación del compromiso y que, al parecer, terminó dando muy buenos resultados.

¿Qué análisis hace del partido?

"Estamos contentos porque derrotamos a un equipo bien conformado y logramos limitarlo en su fútbol ofensivo. Hasta el último minuto tuvimos le sensación de poder aumentar la diferencia. Me gustó mucho el trabajo en recuperación de pelota y la presión hecha. Me voy contento por lo que hizo el equipo porque seguimos mejorando."

¿Cómo hacer para que este nivel se mantenga?

"El equipo viene haciendo un trabajo que lo está ayudando a crece. A veces miro a los jugadores y pienso que tienen una gran paciencia porque el torneo del fútbol colombiano es emocionante y lindo, pero desgastante. Mañana entrenamos con los que no jugaron y el viernes de una vez viajamos, entonces no hay manera de entrenar. Por eso, uno no puede hacer tantas variantes."

¿Lo hecho por el equipo fue planeado o ya lo hicieron los futbolistas en cancha?

"El día antes del partido tenemos una reunión de video, aunque a veces ni se pueda hacer por el tiempo, pero ayer sí fue posible y le pedí a ellos que vieran, escribieran y analizaran al rival, ya que no todo se trata de órdenes. Al recoger las hojas, quedé asombrado porque era un análisis de un rival con cosas interesantes y acertadas. Esas cosas que uno ve y habla, ya lo meten en el partido, distinto a dar siempre indicaciones. Es imposible que los jugadores, siendo los protagonistas, no opinen o miren al contrincante. Y eso no me hace menos ni nada."