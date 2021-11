Julio Comesaña, entrenador de Medellín: "Hemos hecho méritos para ganar algunos partidos"

"Siempre manejé un puntaje para clasificar, de 50% más 1, a veces los puntos no dan a veces sí, de todas maneras la situación de nosotros está muy complicada, los puntos están ahí y si lo logramos, magnífico. Siempre hacemos el esfuerzo para conseguir el resultado", dijo Julio Avelino Comesaña en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' .

En la entrevista realizada este martes, el entrenador de Independiente Medellín habló sobre las posibilidades que tienen sus dirigidos para meterse entre los ocho clasificados.

"Puede pasar cualquier cosa, esto ya estaría casi aclarado en otras circunstancias, hay muchos empates, ahora vamos a Tunja, tenemos el clásico y cerramos en Pasto, no tenemos nada fácil, haremos lo que sea necesario", agregó.

Y resaltó que "tuvimos algún partido flojo, momentos de los partidos, contra Nacional y Tolima hicimos méritos para ganar, no digo que pasamos por arriba a los demás, pero no somos capaces de finalizar las ocasiones que nos queda, parece que hacer goles fuera fácil, no lo es".

En el partido contra Pereira, el 'poderoso de la montaña' pudo ganar en el último minuto, pero el juez central, apoyado en el VAR, anuló la jugada que le daban los tres puntos.

Publicidad

"No hubo nada ilegal en esa jugada, el árbitro vio la jugada de frente, me parece que hubo un error importante, no nos permitió que ganáramos, pero ya está, no se puede hacer nada", finalizó.